Pasqua e Pasquetta al Grand Hotel Parker’s di Napoli, l'offerta è doppia

Martedì 16 Aprile 2019, 19:03

Pasqua e pasquetta al Grand Hotel Parker’s. Pranzo di Pasqua presso la panoramica sala Le Muse con il menu tradizionale studiato dallo chef Fioravante. Il menu completo ha un costo per persona di euro 75 (bevande escluse) e prevede: amuse bouche; uovo marinato con coulis di pomodoro; casatiello della tradizione, mousse di ricotta salata e selezione di salumi di nero casertano; raviolo di pasta fresca porcini e noci con blu di bufala e pere; costine di lombo e agnello, crema di carciofi, migliaccio salato e cremoso di pecorino; pastiera napoletana con salsa d’arancia.Lunedì in Albis invece la sala Le Muse è affidata all’estro e alla cucina dello chef Domenico Candela (resident del George) dove sarà possibile scegliere uno dei set menù della nuova carta primaverile, non à la carte.Con l’arrivo della primaver il Grand Hotel Parker’s ha anche inaugurato i nuovi spazi dedicati agli eventi: la Terrazza Èfebo e la Sala delle Muse.