Napoli, dov'era la Brasserie nasce Pizza Social Lab: tradizione e novità

Pizza Social Lab è il nuovo locale di Napoli che coniuga tradizione e nuove tendenze. Al centro della proposta la pizza declinatain diverse varianti: c'è quella tradizionale (a ruota di carro) e quella gourmet. Non solo, a rendere realmente nuovo questo locale è l'abbinamento del cibo con i cocktail. Preparatevi, quindi, a dire addio all'accoppiata pizza e birra.

A via Barbagallo 115, dove un tempo c'era La Brasserie, è possibile degustare ogni pizza con una bevanda alcolica sapientemente preparata dal barman Carlo Migliarotti. Inoltre al centro della prima sala del locale si trova l'anima pulsante che regge il concept di Pizza Social Lab: un tavolo unico e grande in cui poter mangiare insieme e assaggiare una selezione di prodotti fra antico e moderno.



Per esaltare al meglio le diverse tipologie di pizze ci sono due forni che cuociono a temperature diverse: uno adatto alla pizza tradizionale e l'altro, invece, per quella gourmet. Al timone dei due forni due giovani:. A tenere la fila delle preparazioni, però, è, storico pizzaiolo della Brasserie. Sempre suo il compito di portare a tavola ulteriori ricette nuove: in carta, infatti, ci sono le pizze ispirate ai principali piatti italiani: dalla genovese, passando per il ragù, fino ad arrivare alla gricia e al soffritto. Adatto anche agli intolleranti al glutine: nel locale trova spazio un forno speciale per la preparazione di pizze a prova di contaminazione.

«Puntiamo sulla condivisione ma anche sulla sperimentazione. Per questo per nome del locale abbiamo pensato a Sociol e Lab». Pietro Rinaldi, socio, non ha dubbi nel proporre questa nuova idea di ristorazione. «All'inizio -continua - non sapevamo se il progetto potesse essere capito, ma stiamo ricevendo molte conferme. Abbiamo deciso di puntare sulla tradizione e sulle nuove tendenze per offrire a tutti la possibilità di provare accoppiamenti nuovi in un posto accogliente». E, in effetti, la location si presenta come un posto, s' accogliente, ma che mette al centro la propria offerta culinaria. In uno spazio di 800 metri quadrati, il fulcro è l'isola dei forni, dove la magia dell'impasto diventa finalmente pronta per essere servita.

Pizza Social Lab parte da Napoli ma con gli occhi puntati al futuro: «Per ora partiamo da qui, poi chissà, ci espandere in altre città e magari, in futuro, all'estero» dice Rinaldi. Ad oggi comunque il locale ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per le cene fra amici.

Ultimo aggiornamento: 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA