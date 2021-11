Napoli, al Vomero Beef Saloon propone un grand tour gastronomico tra tagli pregiati e il nuovo sushi di carne

Beef Saloon è il ristorante, braceria e BBQ al civico 650 di via Jannelli al Vomero aperto in sordina nell’Ottobre 2020, in piena pandemia, con un progetto ambizioso: offrire un Grand tour delle carni del mondo di alta qualità in piatti dal Dna partenopeo.

Capitanato da tre giovani imprenditori campani - Simona Oliva, Vincenzo Riccio e Michele Imbriani - Beef Saloon pone al centro del progetto aziendale la brace e tutto il panorama di carni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati