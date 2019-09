Martedì 24 Settembre 2019, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Taurasi. Parte domenica 29 settembre il “treno delle tre Docg”, il viaggio dell’Irpinia Express dedicato alle eccellenze del vino. Le stazioni racconteranno la storia di un territorio, un paesaggio disegnato dalle vigne, i filari regolari, i colori mutevoli nelle quattro stagioni e la ricchezza della vendemmia. L’Irpinia Express propone un tour attraverso gli areali di 3 delle 4 Docg Campane.Domenica 29 settembre si partirà da Tufo, raccontando il Greco, poi si arriverà a Montefalcione con il suo Fiano di Avellino e infine a Castelfranci, per il Taurasi.L’Irpinia Express si fermerà nelle tre stazioni dove ci sarà la degustazione guidata del vino, la visita ad un monumento o una passeggiata in vigna. Anche il viaggio in treno sarà sfruttato per degustare vino e assistere a brevi spettacoli teatrali.L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell'Associazione InLocoMotivi con il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, che mette a disposizione il patrimonio di vini e accompagna con supporto professionale il momento didattico della degustazione.