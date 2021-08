Benvenuta vendemmia: alla tenuta Cavalier Pepe, l’appuntamento da fine agosto al 24 ottobre

Ci siamo, è tempo di vendemmia. Alla tenuta Cavalier Pepe uno dei momenti più significativi per l’azienda, da condividere con tutti gli amici della tenuta. Anche quest’anno è stato elaborato un fitto programma, per permettere a tutti gli ospiti di godere di un’esperienza unica ed inebriante. Ecco i dettagli.

Arrivo in azienda previsto per le ore 10.45, con accoglienza presso la cantina e consegna ad ognuno di uno zainetto personale esclusivo per la colazione. “Vestizione” e partenza per i vigneti alle ore 11.00, dove si potrà assistere e/o partecipare alla vendemmia, ricevere la spiegazione di tutte le fasi del ciclo della vite e partecipare alla degustazione delle uve con la titolare Milena Pepe e/o con il personale tecnico dell’azienda. Successivamente, si andrà a passeggiare tra vigneti e oliveti secolari, illustrando le caratteristiche del territorio, fino ad arrivare sul crinale di una collina nei pressi dell’azienda, dove ci si potrà divertire con la “pigiatura con i piedi” nei tini di legno, esattamente come si praticava anticamente.

Il “brindisi in vigna”, con “l’Oro spumante” e il rosato Doc “Vela vento vulcano” accompagnati da rustici tipici irpini, precederà il pranzo con “menu contadino” alle ore 13.00 nella veranda o nella sala grande del ristorante panoramico con veduta. In abbinamento, degustazione di 5 vini Doc e Docg: “Vigna santa vara” Irpinia Falanghina Doc 2019, “Brancato” Fiano di Avellino riserva Docg 2018, “Terra del Varo” Irpinia Aglianico DOC 2017, “Opera Mia” Taurasi DOCG 2014 e “Cerri Merry” vino aromatizzato.

Sono previsti, inoltre, menù per bambini e per particolari esigenze alimentari. Su richiesta, durante il pranzo,i bambini possono partecipare a un laboratorio educativo e a una degustazione alla cieca di marmellate. Sempre per i bambini, presso il ristorante è disponibile un'area di gioco all’aperto. Nel pomeriggio sarà possibile fare una visita guidata in cantina con spiegazione del processo di vinificazione e degustazione del mosto in fermentazione. Le attività termineranno intorno alle ore 16.30.