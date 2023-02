Slow Wine Fair 2023, la Campania tra i protagonisti della seconda edizione

Organizzata da BolognaFiere, e con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition, e riunisce ancora una volta 750 cantine selezionate da Slow Food, e operatori della filiera del vino, provenienti da 21 Paesi e da tutte le regioni italiane.

Tra questi, al 20 febbraio la commissione di assaggio della fiera ha confermato la partecipazione di 19 cantine dalla Campania, dove, secondo la guida Slow Wine 2023, l’importanza degli autoctoni nel patrimonio viticolo è in costante aumento, con un crescente interesse per i vitigni capaci di esprimere le specificità dei microterritori all'interno della regione. Accanto ai noti aglianico, piedirosso, fiano, greco e falanghina, sono state riscoperte e valorizzate uve minori, spesso sconosciute, presenti in diverse zone della regione come nel Casertano, nel Volturno, nella zona del Massico e nell'Asprinio. Anche i distretti della Costa d'Amalfi e del Vesuvio stanno puntando sugli autoctoni rari, producendo interpretazioni di rilievo di vitigni caratteristici. La Campania è nota per la produzione di vini bianchi di straordinaria complessità, con Fiano di Avellino e Greco di Tufo come punte di diamante, ma anche i bianchi da uve falanghina sono in grande spolvero. Per i vini rossi, il Taurasi rimane il massimo esponente di qualità, ma si registrano anche passi avanti nell'Irpinia Aglianico e nell'Irpinia Campi Taurasini, così come nelle denominazioni salernitane, Cilento in primis. Anche il Piedirosso e i vini rosa stanno avendo successo, con diverse interpretazioni a disposizione dei consumatori.

Ecco la lista delle cantine campane confermate oggi a Slow Wine Fair

Provincia di Avellino Antico Castello - San Mango sul Calore Boccella Rosa - Montemarano Cantina Bambinuto - Santapaolina Cantina dell'Angelo – Tufo Il Torchio - Montecalvo Irpino Tenuta del Meriggio - Montemiletto.

Provincia di Benevento Alexia Capolino Perlingieri - Castelvenere Fontanavecchia - Torrecuso Monserrato1973 - Benevento.

Provincia di Caserta Davide Campagnano - Castel Campagnano Masseria Torricella - Enoz – Sessa Aurunca Il Verro - San Prisco Sclavia - Aversa.

Provincia di Napoli 2vite di Pietro moschetti - Napoli Cantine degli Astroni - Napoli La Sibilla - Bacoli.

Provincia di Salerno Albamarina - Futani San Salvatore 1988 - Giungano Tenuta San Francesco – Tramonti.

Il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow Appassionati e professionisti del settore sono chiamati a dar vita a una delle principali iniziative – e novità – di Slow Wine Fair 2023: il Premio alle migliori Carte dei vini. Si tratta di un ulteriore tassello nato dalla collaborazione tra Slow Food e Milano Wine Week per valorizzare il lavoro di chi promuove la cultura del bere bene e del vino buono pulito e giusto, e per rafforzare il legame tra locali che incentrano le proprie selezioni su vini di questo tipo e winelovers. Dopo aver raccolto oltre 150 candidature da parte del pubblico e aver effettuato una prima scrematura, a BolognaFiere, lunedì 27 febbraio, è una giuria di esperti a decretare i premiati tra enoteche, ristoranti, winebar e osterie che si sono distinti per le loro selezioni territoriali e tematiche.

Ecco l’elenco dei locali campani candidati per ogni categoria

Migliore selezione di vini certificati (biologici e/o biodinamici) Home-piccola osteria alternativa – Bacoli La posta – Grottaminarda Vineria bandita - Napoli.

Migliore selezione di vini con il buon rapporto qualità prezzo Agristor le due torri – Presenzano Home-piccola osteria alternativa – Bacoli Umberto a mare - Forio d'Ischia.

Migliore selezione di vini provenienti da vitigni autoctoni «minori» La posta – Grottaminarda.

Premio carta vini terroir – Barolo, Austria, Irpinia, Loira, Mosella Umberto a mare - Forio d'ischia Oasis sapori antichi – Vallesaccarda La posta – Grottaminarda.