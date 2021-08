Campania Stories 2021, cinque giorni alla scoperta del vino

Cinque giorni alla scoperta dei territori della regione e delle nuove annate dei vini prodotti nelle principali denominazioni: un programma ricchissimo quello dell’edizione 2021 di “Campania Stories”, evento promosso da Miriade & Partners con le 88 cantine partecipanti, in collaborazione con Ais Campania e con il sostegno della Regione Campania.

Campania Stories prenderà il via lunedì 30 agosto dal Parco archeologico di Pompei con la visita riservata alla stampa, per poi proseguire ad Agerola, presso il Campus “Principe di Napoli”, sede del percorso di alta formazione nel campo della ristorazione diretto da Heinz Beck, executive chef del ristorante Tre Stelle Michelin “La Pergola” di Roma. Alle ore 18.30 si terrà il benvenuto alla stampa e alle aziende partecipanti. Interverranno il sindaco di Agerola Luca Mascolo, Generoso De Luca, amministratore Campus “Principe di Napoli”, Nicoletta Gargiulo, presidente Ais Campania, il giornalista Luciano Pignataro, Roberto Di Meo presidente Assoenologi Campania, Maurizio Petracca vicepresidente commissione Agricoltura Regione Campania e Nicola Caputo assessore all’Agricoltura Regione Campania.

Il programma proseguirà nei giorni successivi tra Terra degli Dei e Costa d’Amalfi, con momenti dedicati alle altre province della regione: il 31 agosto dopo il tasting dei vini bianchi campani e il percorso degustazione curato da Chef Heinz Beck i giornalisti si sposteranno sul Vesuvio per un wine trekking con le guide vulcaniche ed eno-agronomiche. L’1 settembre si terrà il tasting dei vini rossi campani e, a seguire, la visita nei Campi Flegrei, in un territorio che è un vero e proprio museo a cielo aperto, con visite a vigne di Falanghina e Piedirosso arricchite dalle testimonianze viticole e dai racconti dei vignaioli. Il 2 settembre i giornalisti saranno nel Sannio per una iniziativa a Torrecuso con i banchi d’assaggio delle aziende partecipanti e degustazione in vigna e, nel pomeriggio, tappa in Irpinia per visite in cantina e, presso il ristorante “Marennà”, iniziativa con tutte le cantine partecipanti della provincia di Avellino. Il 3 settembre i giornalisti saranno in visita presso le cantine di Salerno e Caserta e il 4 settembre ultima giornata dedicata all’isola di Capri con una escursione esclusiva.