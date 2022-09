Andar per Cantine, l’isola d’Ischia festeggia la vendemmia 2022

Conclusa la raccolta dell’uva in tutte le sue contrade, l’isola d’Ischia si prepara a festeggiare la vendemmia 2022 con “Andar per Cantine”, l’ormai classica manifestazione d’inizio autunno che da domani fino al 2 ottobre offrirà un ventaglio amplissimo di opportunità agli amanti della natura e del buon bere. Il programma, curato dalla Pro Loco Panza, prevede ogni giorno passeggiate lungo i percorsi più suggestivi dell’isola tra terra e mare, percorsi emozionali con degustazioni nelle antiche cantine e presso le aziende agricole che custodiscono e tramandano tradizioni e riti della viticoltura eroica ischitana, eventi corali per celebrare l’eccellenza dei vini e degli altri prodotti della fertile terra vulcanica dell’Isola Verde.

Già nella prima giornata, la XIV edizione di “Andar per Cantine” propone al mattino e nel pomeriggio cinque dei sei percorsi di degustazione che portano il nome dei più importanti vini ischitani: Epomeo, Biancolella, Frassitelli, Forastera, San Lunardo. E gli itinerari trekking quotidiani, tutti con la presenza di una guida esperta, inizieranno dal Sentiero delle Due Baie (di nuovo protagonista il 28 settembre), che si snoda per circa 6 chilometri alla portata di tutti tra le suggestioni visive e olfattive della rigogliosa macchia mediterranea che accompagna al Monte di Panza e degli incantevoli boschetti che segnano il cammino fino alla magnifica Baia della Pelara, dove si rivela ancora incontaminata la natura vulcanica dell’isola, per poi proseguire verso Toccaneto, altra area vocata alla viticoltura fin dal tempo dei Greci. La passeggiata si concluderà alla tenuta “L’Oro d’Ischia”, dove si allevano le api, per una visita con degustazioni dei mieli e degli altri prodotti delle preziose impollinatrici.

Quella di mercoledì 21 sarà la prima serata di “Cantinando sotto le stelle” (le altre saranno il 23, 27 e 29 settembre), seguendo i percorsi guidati con degustazioni di vini e prodotti tipici locali in alcune delle più antiche cantine dell’isola, scavate nel tufo grigio o verde a seconda dei versanti, con il valore aggiunto della compagnia del cielo stellato di settembre, che fa risplendere il mare e parla ancora d’estate.