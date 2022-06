Masottina e Gambero Rosso portano la degustazione del prosecco da Mimì alla ferrovia

Il valore del tempo di Masottina tour nasce in collaborazione con il Gambero Rosso per condividere l’esperienza di degustazione di una vecchia annata di Rdo, per dimostrare che il tempo può essere un alleato prezioso per un Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore Rive di Ogliano.

Un tour che prevede 5 tappe tra il 7 giugno e il 7 luglio in altrettanti ristoranti e città, per scoprire perfetti e sorprendenti abbinamenti tra i vini della cantina e i piatti degli chef. Si inizia il 7 giugno presso lo Yard restaurant di Verona per proseguire poi 16 giugno a Napoli da Mimì alla ferrovia, il 23 giugno a Milano dalla enoteca Milano alla Scala e finire il 7 luglio al Ristorante giudice di Torino.

Il tour fa parte di un più ampio progetto nato dalla volontà della famiglia dal Bianco di fare cultura sul valore del tempo nel vino prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene. Spesso, infatti, questo vino viene degustato in gioventù, per apprezzarne la freschezza, l’aromaticità e la sottile eleganza della Glera.

Masottina, al contrario, lavorando con estrema cura e attenzione sia in campagna che in cantina, ha dimostrato che i propri Cru, gli Rdo Levante e Ponente, sorprendono con il passare del tempo, acquisendo un profilo gastronomico che li rende ancor più adatti all’abbinamento con l’alta ristorazione.

Ecco, quindi, la nascita di un progetto enologico volto alla divulgazione delle vecchie annate di Rdo, iniziato con esperti degustatori di ristoranti che rimasti stupiti, stanno ora lavorando come brand ambassador con Masottina per la promozione di questo incredibile patrimonio enologico, regalato dal tempo. L’azienda si sente matura per aprire le porte ai winelovers, attraverso le serate del tour Il valore del tempo. Gli ospiti potranno vivere per la prima volta, un’esperienza unica scoprendo la potenziale dell’Rdo Levante.

In particolare, sarà proposta in degustazione l’annata 2014 del Rdo. «Un vino la cui evoluzione ci ha sorpreso nelle recenti degustazioni per i suoi profumi, che abbandonando la freschezza dei fiori e la frutta a pasta bianca, virano sulle note più intense e profumate di miele e di spezie, nota distintiva proprio dell’evoluzione del terroir di Ogliano, impressionando per la sua lunghezza e persistenza aromatica» afferma Federico Dal Bianco, vicepresidente, che ha dato il via al progetto, iniziando a conservare gli Rdo dal loro primo anno di produzione il 2009, anno d’introduzione delle stesse, nel disciplinare della denominazione. Le rive sono la menzione riservata alle 43 zone dell’area del Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore, che si contraddistinguono per la loro unicità che determinano le diverse sfumature della denominazione, diventandone le vere punte di diamante.

Nel tour il valore del tempo si potranno scoprire: Rdo Levante sia nell’annata in commercio la 2021 sia appunto la vecchia annata 2014, ma anche i grandi formati delle migliori selezioni di Masottina, come la ContradaGranda Brut e il ViaVenti ExtraBrut.

Sarà possibile acquistare le serate direttamente prenotando ai ristoranti interessati, il programma sarà promosso dal circuito del Gambero Rosso e per gli iscritti al club Anima Prosecco, si potrà prenotare e scoprire il menù in anteprima.