Monte di Procida, al Lavinium arriva il Wine experience: ogni sabato alla scoperta del vino

Lavinum Wine Resort è l’antica cantina a Monte di Procida dei fratelli Mario e Michele Scotto Lavina. Restaurata dopo un lungo periodo di oblio, ritornata in tutto il suo splendore, nella tipica struttura flegrea, unico esemplare rimasto sul territorio. Viticoltura eroica sui terrazzamenti ripidi e stretti dove vengono allevate Falanghina , Biancolella e Piedirosso per la produzione dei vini vulcanici.

Wine Experience ogni sabato, con percorso guidato tra i vigneti sul cratere spento di Torregaveta, per conoscere a fondo la storia di questo cellaio particolarmente bello, approfondire la conoscenza delle tecniche di viticoltura e la natura geologica dei suoli vulcanici. Sosta sulla Summa Cavea con aperitivo con i vini Lavinum, poi discesa a valle e il programma continua proponendo due diverse opzioni: sosta sulla terrazza panoramica sospesa tra la vigna Biancolella e il mare, con degustazione di tapas preparate dallo chef Christian Guida, in abbinamento ai vini Lavinum, oppure sosta ai tavoli del dehor panoramico con menù degustazione dei piatti dello chef Christian Guida, vino Lavinum in abbinamento.

Lavinum è un microcosmo con più identità che convivono in armonia. È soprattutto una storia di felice rinascita. In origine è stata una struttura rurale dell’Ottocento, un cellaio tipico dei Campi Flegrei, incastrato nel tufo giallo del cratere spento di Torregaveta, sull’alto costone adagiato sulla spiaggia di Acquamorta. Progettata per la vitivinicoltura in questo territorio che da sempre è dedito alla produzione di vini. Caduta poi nell’oblio per la sua posizione difficile, seppure bellissima. La famiglia Scotto Lavina, armatori di Monte di Procida, se ne sono innamorati fino al punto di progettare la rinascita di questo luogo incantato.

Nel 2018 partono i lavori di recupero dei terrazzamenti che accolgono i vigneti, ripidi e difficili da lavorare.

Contemporaneamente si avvia il restauro della struttura in tufo, incastrata nella collina, riportandola nella sua bellezza originaria. Oggi Lavinum è un progetto di vita che assorbe ogni energia, un wine resort flegreo, con vista straordinaria sulla costa di Monte di Procida, sui laghi vulcanici del Fusaro e di Lucrino. Terre ardenti, forgiate dai vulcani che con la loro furia le hanno modellate in maniera esclusiva e unica. Già i Greci erano innamorati di questo territorio nel quale hanno fondato l’importantissima città di Cuma, la più grande colonia greca. Poi i romani amavano questi luoghi per l’otium e per le acque termali, qui fondarono la piccola e raffinata Baia, città delle terme e della coltivazione dei frutti di mare. Visitabile a pochissima distanza è la città sommersa di Baia, poi le Terme Romane, oltre alla Piscina Mirabilis, uno dei più spettacolari sistemi di cisterne di raccolta dell’acqua piovana di epoca romana, progettata per approvvigionare le fastose ville, le terme, e l’equipaggio della grande flotta ormeggiata a Miseno.

La viticoltura in queste terre fertilissime affonda radici molto antiche ed ha sempre caratterizzato il paesaggio, quanto le attività dei flegrei. Quella praticata da Lavinum è viticoltura eroica vista la difficoltà di allevare la vite sulle terrazze strette e ripide. Nel grande cellaio dell’antica casa cantina, con pareti in roccia vulcanica, ci sono attualmente le due sale del ristorante. Il vecchio torchio, lasciato esattamente dov’era stato posto dai coloni, ce lo ricorda. Così come la collezione di strumenti dell’epoca utilizzati per i lavori in vigna e per le pratiche di cantina.

In cucina c’è Christian Guida, classe 1990, un giusto incontro tra territorio, ricerca e maniere giovanili. Oltre le vigne, in alto, si estende il grande orto, anche questo riportato in attività, seguendo la stagionalità dei prodotti che, grazie al suolo vulcanico, concentrano generosamente i loro sapori. Così i piatti di Christian mettono insieme le più identità del territorio flegreo, i prodotti del mare, l’orto e quella degli animali da cortile. Tra questi un classico sempre in carta sono i bucatini al ragù di coniglio e le pennacce alla genovese. Con la bella stagione la cucina di mare prende il sopravvento e la disponibilità del buon pescato conduce le pratiche di cucina. Mentre in autunno – inverno prevale la presenza dei prodotti di terra, che qui e là incontrano comunque il mare. L’arte bianca e le lievitazioni sono un’altra grande passione dello chef che sforna quotidianamente pane e quanto viene servito nella prima colazione, brioche, pan bauletto, fette biscottate e piccoli dolci. Ogni anno il panettone è una grande sfida e dà il benvenuto agli ospiti delle camere e del ristorante.

Al piano superiore troviamo quattro camere per l’ospitalità del D&B, con apertura sul terrazzino panoramico e sui vigneti, arredate in stile mediterraneo. Mentre al piano terra si scende qualche gradino per accedere alla cantina dove avvengono le fermentazioni e l’affinamento dei vini Lavinum, seguiti dalla consulenza dell’enologo Gianluca Tommaselli. Si allevano i vitigni Falanghina, Biancolella, Piedirosso e Primitivo, a favore di quattro etichette, Jenesta il bianco fresco e vulcanico, con la giusta sapidità che ci si aspetta in queste zone; Zizzinella il metodo ancestrale da Falanghina; due rossi, uno morbido da uve Primitivo, e Fareniello il Piedirosso in purezza che rimanda la natura vulcanica dei suoli, sottile e elegante. A marzo 2022 è stato impiantato un nuovo vigneto di Piedirosso a Baia, vista mare, su suolo sottile e friabile come cipria. La cantina di affinamento è allocata nelle antiche cisterne di raccolta dell’acqua piovana, utilizzata in origine per l’irrigazione destinata all’agricoltura e per approvvigionare i coloni.

Una ripida mulattiera conduce a Lavinum, la prima strada di accesso a Monte di Procida, a sua volta panoramica, rimanda da subito alla bellezza esclusiva di questo posto avvolto da un’aria mistica e rilassante, che concede tempi lenti, seppure operosi. Oggi rifugio di buen retiro per chi arriva da Napoli, distante appena mezz’ora di auto, e meta amatissima per turisti sia italiani che stranieri. Dal molo ai piedi della collina sulla quale è posto Lavinum, si può raggiungere Procida in appena dieci minuti di barca.

L’enoturismo è un’attrazione di grande richiamo, si organizzano wine tasting con visita ai vigneti e alla cantina, e aperitivi nella vigna panoramica.