“I drink pink”, l'evento per gli amanti del vino rosè al belvedere Carafa

Dall’Alto Adige alla Sicilia fino a Campania, Puglia e Sardegna: i migliori rosati italiani protagonisti di “I Drink Pink”, esclusiva degustazione dei migliori vini rosè del paese selezionati dal Gambero Rosso in programma per il prossimo venerdì 22 luglio, a Napoli, presso la splendida terrazza del belvedere Carafa al Vomero. Un nuovo evento coinvolgente e glamour firmato città del Gusto Napoli - Gambero Rosso in cui il colore rosa sarà declinato anche nelle molteplici sfaccettature del gusto più ricercato: l'Italia nel bicchiere tra banchi d'assaggio e percorsi di degustazione immersi in un'atmosfera di luci e musica, con dress code rigorosamente pink. Saranno proposti eleganti abbinamenti con food di alta qualità per deliziare il pubblico di enoappassionati e sarà inoltre possibile incontrare i produttori protagonisti, in un piacevole appuntamento estivo all’insegna dell’eccellenza e della convivialità. Il sound set della serata sarà firmato da Lunare Project per suggellare le atmosfere di gran classe con sonorità eleganti e raffinate con Roberto Barone art director di radio Yacht.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITA' «San Gennà, un dolce per San Gennaro»: al via le... LA NOVITÀ Street food a Napoli: “Fame Chimica” nuova apertura a... L'APPUNTAMENTO Positano Gourmet “a cena con le stelle”: il menù...

«Gli eventi – afferma Serena Maggiulli, general manager città del gusto Napoli Gambero Rosso - ritornano a far parte della vita della nostra Città e non poteva mancare l’evento per tutti gli enoappassionati alla ricerca di novità e, in particolare, del rosato preferito per questa calda estate. Il mercato da questo punto di vista parla chiaro: quello dei rosé è un segmento in forte crescita e ci sono tante denominazioni che già nel 2021 sono andate molto meglio rispetto al periodo pre-pandemia. Questo conferma e consolida il grande successo degli eventi dedicati al settore che diventano via via sempre più complessi, competitivi, ricchi di abbinamenti come nel caso del nostro evento di Napoli». Accanto ai vini in degustazione Gambero Rosso ha selezionato alcuni partner rappresentativi della cultura del cibo. Tra le collaborazioni più interessanti quelle con altri territori ed altre eccellenze; tra queste “Nocciole Pariani” che presenterà l’intera gamma di frutta secca speziata, pensata appositamente per l’aperitivo e per accompagnare cocktail e calici.