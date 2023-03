A Paestum torna con l'11esima edizione il Paestum Wine Festival

Un appuntamento per dare il benvenuto alla primavera e per ritrovare le più importanti aziende vitivinicole d’Italia, che potranno presentarsi a un pubblico di appassionati e operatori del settore vinicolo: dal 25 al 27 marzo si terrà il Paestum Wine Festival, un evento che unisce la tradizione vinicola del passato con le eccellenze del presente. Per questa undicesima edizione, protagonista sarà proprio il territorio, con le sue varietà e la sua biodiversità che ne fa un unicum al mondo.

A fare da cornice a questo evento di tre giorni sarà Next, l’ex Tabacchificio Saim di Borgo Cafasso, tra le maggiori espressioni dell’archeologia industriale della Piana del Sele, capace di creare un legame simbolico tra l’archeologia industriale del ‘900 e l’antica archeologia della Magna Grecia, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nella storia e nella cultura del territorio. E’ in questo luogo fatto di storia che Marchesi Mazzei – azienda vitivinicola dell’eccellenza italiana – sarà presente con i vini delle sue tre Tenute, presentando le nuove annate di: Castello di Fonterutoli, realtà emblema del Chianti Classico, Belguardo, nel cuore Maremma, sulle colline tra Grosseto e Montiano, a 10 km dal mare, e Zisola, in Sicilia, a pochi passi da Noto, terra del Nero d’Avola dove la Famiglia sta portando avanti uno sfidante progetto che ha come protagonisti anche i bianchi autoctoni. Mazzei su questo palcoscenico potrà raccontarsi e far conoscere le sue etichette – da sempre connubio di territorialità, innovazione e sostenibilità –, frutto di un progetto di valorizzazione del territorio e dei suoi vitigni storici.

Rossi eleganti e potenti, bianchi freschi e raffinati, rosé ricchi e intensi: non resta che degustarli all’undicesima edizione della kermesse.