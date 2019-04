Il Casatiello scomposto: la rivisitazione originale del tradizionale rustico pasquale

Martedì 2 Aprile 2019, 20:01

Casatiello sì, ma scomposto. È il nuovo piatto ideato dagli chef della Maialumeria in vista della Pasqua: la gastronomia con cucina di Mugnano del Cardinale propone una originale rivisitazione del tradizionale rustico campano.Il Casatiello, “re della Pasqua” per eccellenza, viene presentato in una veste gourmet nuova e originale: gli ingredienti sono quelli tipici della ricetta napoletana – farina, strutto, uova, salumi e formaggi selezionati – interpretati con un guizzo di sorprendente creatività. Il casatiello scomposto della Maialumeria viene realizzato con due strati di differente consistenza che creano un interessante gioco di forme e colori: un soffice letto di zabaione preparato con uova Paolo Parisi, Parmigiano Reggiano e burro, è la base su cui viene adagiato un piccolo cilindro di casatiello dal cuore morbido e filante a base di ciccioli napoletani e formaggio pecorino. Ad impreziosire il piatto un crumble di salame tagliato a cubetti e piccoli germogli di stagione per una nota di freschezza.Una rivisitazione della classica ricetta partenopea che sorprende sguardo e palato, realizzata con salumi di primissima scelta selezionati direttamente nel reparto salumeria del locale. Al banco della Maialumeria trovano infatti spazio solo prodotti di alta qualità provenienti da allevatori e agricoltori locali e nazionali, diverse tipologie di salame, prosciutti nazionali ed esteri, ciccioli artigianali, caciocavalli d’Irpinia ed altri formaggi stagionati, i latticini freschi della Campania e Parmigiano di diverse stagionature: un indirizzo perfetto per fare la spesa nei giorni di Pasqua, per portare a tavola il classico antipasto pasquale scegliendo i migliori salumi e formaggi italiani.