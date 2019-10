Halloween, ecco i due panini vesuviani di Sciuè: Vegetariano e Boscolo

Cambia la stagione, cambiano i sapori e le proposte in carta di Sciuè Il Panino Vesuviano. La hamburgeria di Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli, ha messo a punto un menu che profuma di autunno, ricco di sapori intensi e sapientemente abbinati da Giuseppe De Luca, classe ’93, chef e panificatore, che con il fratello Marco guida il locale di famiglia.



In carta troviamo porchetta, funghi cardoncelli e pistacchi da gustare in versione bun a cui si alternano proposte immancabili della stagione come la carne alla genovese e le polpette al ragù. Primeggia la zucca con ben due proposte da provare in versione panino: Vegetariano e Boscolo. Il primo prevede hamburger vegetariano (patate di Avezzano, funghi cardoncelli e pioppini, zucca, parmigiano e pane), formaggio toma, zucca grigliata, radicchio e glassa di aceto balsamico; il pane, ricetta di Giuseppe De Luca, è fatto con impasto indiretto con 30% biga con farina tipo “0”, idratazione al 60%, 2% di sale ed all’uscita vengono aggiunti semi di sesamo e lino. Il Boscolo prevede invece pane classico, hamburger di suino selezione Sciuè, valeriana, vellutata di zucca, funghi cardoncelli e speck.



Se in cucina è Giuseppe ai comandi, in sala è il fratello Marco, classe ’96, a destreggiarsi tra ordini, abbinamenti beverage e suggerimenti delle proposte in carta. Quello autunnale è un menu rinnovato nella grafica e nei contenuti ma che mantiene sempre un saldo legame con il territorio e con i produttori accuratamente selezionati dai giovani fratelli De Luca sotto la guida anche di papà Mauro con esperienza ventennale nel mondo della ristorazione di tradizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA