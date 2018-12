​Le invasioni culinarie: Napoli-Bologna con la bolognese alla napoletana

Venerdì 28 Dicembre 2018, 18:30

Si chiama «Invasioni Culinarie», è il lato ghiotto del calcio, un format di Sire Ricevimenti, realizzato presso l’Accademia Medeaterranea di Napoli, per rendere le partite in casa del Napoli ancora più avvincenti. In ogni puntata scopriremo come rivisitare un piatto tipico della squadra avversaria in chiave napoletana. Un modo per parlare di calcio, abbinando i valori dello sport ai piaceri della tavola. Tattica, strategia, fantasia: calcio e cucina hanno tante cose in comune e Sire Ricevimenti insegna a mischiare questi elementi per confezionare la ricetta vincente. Con un buon piatto davanti fare il tifo è ancora più avvincente.Ingredienti per 4 personePer la pasta all’uovo:• 350 gr di farina 00• 150 gr di semola rimacinata• 5 uova• 5 gr di saleRipieno:• 250 gr di sbriciolata di salsiccia• 200 gr di friarielli pulitiSugo:• 600 gr pomodorino del piennolo• 1 spicchio d’aglio• Sale qb• Pepe qb• 100 cl olioProcedimentoPer preparare questo piatto varai bisogno di Farina di tipo 00, semola macina, uova e sale per fare i cappelletti di pasta all’uovo. Sbriciolata di salsiccia e friarielli puliti per il ripieno. Pomodorini del pignolo, aglio, sale, pepe e olio per il sugo.Versa l’olio in una casseruola e portalo a temperatura. Aggiungi l’agio tritato e lascia imbiondire. Fai soffriggere i friarielli e, successivamente, aggiungo le salsicce e lascia brasare il tutto.Nel frattempo stendi la pasta all’uovo e inserisci il ripieno quando si sarà raffreddato.In un tegame fai soffriggere olio, agio tritato e pomodorini precedentemente lavati e tagliati. Lascia cuocere i pomodorini per una decina di minuti poi emulsiona il tutto fino a ottenere una vellutata. In un piatto fondo, assemblare con pomodorino ben caldo e i cappelletti precedentemente lessati. Completare il tutto con foglie di basilico.Servire in tavola sabato 29 dicembre per Napoli-Bologna.