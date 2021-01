17 Gennaio: a scuola di Pizza Napoletana coi world master in diretta internazionale

Avete mai pensato di andare a scuola di pizza dai migliori al mondo?

Tra qualche giorno sarà possibile farlo in modo semplice e pratico grazie a internet.

«Promuovere la cultura, l'arte e le tradizioni italiane attraverso un linguaggio digitale che sappia parlare a più generazioni»: con questo claim arrivano a Napoli i professionisti di Visit Italy, il portale internazionale di promozione turistica e culturale del nostro paese in giro per il globo, e per la “Giornata mondiale della pizza” domenica 17 Gennaio hanno organizzato insieme al Pizza Village napoletano la World Masterclass "How to make Italian pizza", trasmessa live in 180 paesi nel mondo in inglese (in italiano per l'Italia) e presentata dalla blogger olandese Iris de Brouwer. Quattro tra i più grandi Maestri internazionali svelano i segreti per la preparazione di quattro pizze da realizzare a casa: Gino Sorbillo e la Margherita, Antonio Falco (con Alessandro Condurro) e la Marinara, Davide Civitiello (già Campione del Mondo) con la Capricciosa e infine Enzo Coccia con una “special”, tutte rigorosamente realizzate con farina napoletana Caputo, fiordilatte della Latteria Sorrentina ed pomodoro campano Ciao.

Ad aprire in mondovisione l’evento la nostra Pietra Montecorvino con una personale interpretazione del grande classico Comme facette mammeta.

«Arte della pizza come volano per qualcosa di più grande – sottolinea Visit Italy - promuovere a livello internazionale la cultura della condivisione, dell'italianità, del ritrovarsi insieme attorno a una pizza, in questo difficile periodo più che mai.»

Allora, tutti on line domenica mattina perseguire la sessio e conseguire l'attestato ufficiale della prima World Masterclass sul piatto più amato al mondo.

Ed ecco per tutti il link di registrazione: http://bit.ly/Masterclass_pizza

Ultimo aggiornamento: 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA