19 Marzo: on line e delivery le delizie per la Festa del Papà

A casa in famiglia, nel salotto o al massimo in giardino ma anche per quest’anno il giorno di San Giuseppe sarà una «Festa del Papà» intima e casalinga.

Nostalgia della visita ai nonni o di una gita all’aperto alle porte di primavera: allora si reinventa la ricorrenza e si celebra il babbo con un nuovo rituale di dediche e regali, attingendo ai suggerimenti del web e le nuove iniziative sui social.

APPROFONDIMENTI NAPOLISMART ​19 Marzo: on line e delivery le delizie per la Festa del...

Per chi ama la tradizione e la buona tavola, c’è un ventaglio di idee e il paniere, è il caso di dire, è proprio ricco.

Immancabile e gradita, la zeppola è un must: ordinarla in rete è facile e il delivery immediato. Fritte, al forno, “varianti” o da farcire, la scelta è ampissima, ma alcuni pasticcieri fanno la differenza: da Ulderico Carraturo a Porta Capuana o da Capparelli ai Decumani è scioglievole, così Chalet Ciro o Mario Di Costanzo a Cavour, dal maestro Sabatino Sirica a San Giorgio o De Vivo a Pompei, interessante la box experience di Alba Catering da completare a casa e l’idea di Anna Chiavazzo che ci porta a domicilio una scatola con 5 varianti, incluse caramello, pistacchio e "bacio di San Giuseppe" (crema pasticcera mascarponata con ricotta di bufala profumata all'arancia).

Ma per i papà gourmet due idee regalo geniali: un mini corso di cucina stellata oppure lo «chef prêt-à-porter». Il primo è un corso in diretta on line di cucina nostrana tenuto sul canale facebook di Casolaro da una serie di chef stella Michelin campani del calibro di Peppe Aversa, Lino Scarallo, Gianluca D’Agostino, Marianna Vitale, Angelo Carannante, Peppe Guida e vari altri. Mentre il secondo è un elegante delivery ideato per la settimana di San Giuseppe da Fancesco Agnese e Giorgio Vaccaro, due cuochi amici all’ombra del Vesuvio con accento internazionale: una proposta a domicilio di menu esplorativo delle tradizioni Italiane accompagnate a suggestioni gastronomiche francesi e orientali con abbinamento vini o champagne e info/costi dai loro social.

Per i papà wine-lover, invece, due «chic gift» tra moda e creatività.

La prima è una luxury box da sommelier con tanto di papillon da ordinare e personalizzare on line, ideata dall’irpina Cantina Aminea: una scatola in ciliegio contenente una bottiglia di aglianico riserva Monsignore impreziosita da un farfallino in seta con gli accessori del perfetto sommelier. La seconda, invece, è l’eccentrica idea di scrivere e stampare la dedica al babbo sulla sua bottiglia preferita di vino, champagne, whisky o amaro: si chiama «message on a bottle», si personalizza l’etichetta con grafiche, foto, illustrazioni o nomi ed è possibile su siti specializzati che partono da aziende vinicole o di personalizzazione gadget, come i campani Feudi di San Gregorio o Sos Print.

© RIPRODUZIONE RISERVATA