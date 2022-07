50 Top Pizza, vince ancora Francesco Martucci

È ancora I Masanielli di Francesco Martucci di Caserta la pizzeria migliore d'Italia, per la quarta volta. E il podio è tutto campano con Ciro Salvo 50 Kalò al secondo posto e Diego Vitagliano al terzo. "Una grande emozione che premia il duro lavoro. Tra poco nascerà mio figlio Paolo, ieri è stato il mio compleanno...cosa volere di più", ha detto Martucci. Torna al teatro Mercadante presentata da Federico Quaranta 50 Top Pizza, la classifica on line curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro che comprende le migliori pizzerie d'Italia con gli ispettori che in anonimato hanno visitato i locali e valutato oltre che il prodotto anche la carta dei vini e delle birre, l'ambiente e il servizio offerto. Sul palco per l'annuncio dei tre finalisti anche Marisa Laurito. Simone Padoan I Tigli al quarto posto, quinto Francesco e Salvatore Salvo di Napoli. Tanti gli altri premi assegnati a cominciare dai benemeriti della pizza Gabriele Bonci, Enzo Coccia e Simone Padoan che "hanno prestato attenzione ai temi della sostenibilità - ha spiegato Luciano Pignataro- dell'alimentazione sana rivalutando il prodotto.

Premio Olitalia (miglior proposta fritti) "Lievito, pizza e pane" di Roma e terzo classificato migliore pizza di asporto. Secondo classificato Antico Forno Roscioli. Primo in classifica Gabriele Bonci con Pizzarium. Premio forni Ooni Award al giovane dell'anno assegnato a Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci. Premio Solania novità dell'anno a Paolo De Simone con la sua nuova pizzeria Modus a Milano. Giuseppe Di Martino del Pastificio Di Martino ha consegnato invece il premio frittatina di pasta dell'anno a I Borboni pizzeria di Pontecagnano. I premiati hanno ricevuto le giacche da chef realizzate da Goeldlin che ha assegnato anche il premio per il miglior servizio di sala a Officine del Cibo di Sarzana. Premio Consorzio di Tutela del Prosecco doc per la migliore carta dei vini alla pizzeria da Lioniello a Succivo. Il Birrificio fratelli Perrella ha premiato per la performance dell'anno Denis Lovatel di Denis a Milano. Premio Innovazione e Sostenibilità Ambiente Ferrarelle Award a Sasà Martucci Caserta. Premio pizza dell'anno 2022 targato Robo alla pizza dal nome "Recensione Negativa" di Ciccio Vitiello pizzeria Cambia-Menti di Caserta. Pizzaiolo dell'anno 2022 (Premio Latteria Sorrentina) a Jacopo Mercuro 180g Pizzeria Romana.

Il prossimo appuntamento di 50 Top Pizza è sempre a Napoli - il 7 settembre - con 50 Top Mondo a Palazzo Reale.