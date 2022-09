Martucci e Mangieri, 50 Top Pizza World premia Caserta e New York

Trionfano I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, a New York, che sono state elette ex aequo le migliori pizzerie del mondo. Al terzo posto Peppe Pizzeria di Giuseppe Cutraro, a Parigi, già vincitore di 50 Top Europe.

Per la prima volta nella storia di 50 TOP, è stata presentata a Palazzo Reale di Napoli, 50 Top Pizza World, la classifica che raccoglie le migliori 100 pizzerie del mondo.

50 Kalò e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, rispettivamente quarto e quinto, sesto posto per I Tigli, a San Bonifacio, settima la pizzeria Francesco & Salvatore Salvo, a Napoli, ottavo posto per Seu Pizza illuminati, a Roma, nono posto per La Notizia 94, a Napoli, e chiude la top ten, Tony's Pizza Napoletana, a San Francisco.

Quaranta pizzerie italiane, venticinque in Europa, quindici negli Stati Uniti d’America, quindici dell’area Asia – Pacifico, quattro del Sud America e una dell’Africa, vanno a comporre il quadro, per il 2022, e a rappresentare tutti i continenti.

50 Top Pizza World 2022, la classifica delle migliori pizzerie del mondo, è stilata da 50 Top Pizza, guida online ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e dal giornalista Luciano Pignataro, che seleziona in Italia e nel mondo le migliori pizzerie. Una prima edizione densa di emozione e di grande soddisfazione per tutti i pizzaioli partecipanti e per i tre curatori: “Questa classifica – dicono – è frutto del lavoro annuale degli ispettori che collaborano a questo progetto e che hanno esaminato un enorme numero di pizzerie dislocate in tutto il mondo, rispettando sempre la forma dell’anonimato così come da policy della guida.

È una sfida molto importante. Dopo aver presentato le guide di Europa, USA, Italia, Asia - Pacifico, la selezione del Sud America e quella africana, abbiamo invitato i capi classifica a Napoli e siamo arrivati alla classifica finale per il 2022.

Una guida che nel suo insieme vede presenti tanti stili di pizza diversi, anche se ovviamente a farla da padrone è lo stile napoletano, classico e contemporaneo. Napoli su tutti, poi New York, Tokyo e San Paolo sono le grandi città della pizza nel mondo, in termini di qualità. Siamo particolarmente soddisfatti, perché questo giro del mondo della pizza ci ha davvero regalato grandi soddisfazioni”.

A condurre la serata è stato Federico Quaranta, volto noto di Rai Uno, coadiuvato da Vittoria Dell’Anna, capo panel dell'area Asia - Pacifico. Grande attesa per i Premi Speciali, che hanno messo in luce, pizzaioli e pizzerie che si sono distinti nel 2022.

• Giuseppe Cutraro, di Peppe Pizzeria a Parigi, è il Pizza Maker of the Year - Ferrarelle Award;

• Ciro Salvo di 50 Kalò, a Napoli e a Londra, si aggiudica Performance of the Year - Goeldin Award, per essere l’unico ad avere due pizzerie presenti in classifica;

• Tony Gemignani, di Tony's Pizza Napoletana a San Francisco, si aggiudica Source of Inspiration - Latteria Sorrentina Award;

• Alla pizzeria I Tigli, di Simone Padoan a San Bonifacio, va il Consistent Quality - Robo Award;

• Fratelli Figurato, a Madrid, si aggiudica Made in Italy - Pastificio Di Martino Award;

• 48h Pizza e Gnocchi Bar, a Melbourne, si aggiudica il Best Wine Advocate - Prosecco DOC Award;

• The Pizza Bar on 38th, di Tokyo, conquista il Best Customer Welcome 2022 - Solania Award;

• Sartoria Panatieri, a Barcellona, si aggiudica il Best Format 2022 - Birrificio Fratelli Perrella Award;

• A Ti Amo, Buenos Aires, va One to Watch - Mammafiore Award;

• What the Crust, al Cairo, si aggiudica il Pioneer in Field Award 2022.

“Con i premi speciali – continuano Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro – abbiamo voluto dare risalto ad alcuni pizzaioli e pizzerie che si sono messi in luce per il loro lavoro, ed è davvero bello vedere tutti e cinque i continenti rappresentati anche in questi premi”.

Di seguito la Classifica Completa di 50 Top Pizza World 2022

1 I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Italia

1 Una Pizza Napoletana - New York, USA

3 Peppe Pizzeria - Parigi, Francia

4 50 Kalò - Napoli, Italia

5 10 Diego Vitagliano Pizzeria - Napoli, Italia

6 I Tigli - San Bonifacio, Italia

7 Francesco & Salvatore Salvo - Napoli, Italia

8 Seu Pizza Illuminati - Roma, Italia

9 La Notizia 94 - Napoli, Italia

10 Tony's Pizza Napoletana - San Francisco, USA

11 Ribalta NYC - New York, USA

12 Fratelli Figurato - Madrid, Spagna

13 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia

14 Bottega - Pechino, Cina

15 50 Kalò London - Londra, Inghilterra

16 The Pizza Bar on 38th - Tokyo, Giappone

17 180g Pizzeria Romana - Roma, Italia

18 Dry Milano - Milano, Italia

19 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello - Caserta, Italia

20 Bæst - Copenaghen, Danimarca

21 Sartoria Panatieri - Barcellona, Spagna

22 I Masanielli - Sasà Martucci - Caserta, Italia

23 Pizzeria Peppe - Napoli sta’ ca” - Tokyo, Giappone

24 Le Grotticelle - Caggiano, Italia

25 Qvinto - Roma, Italia

26 Pepe in Grani - Caiazzo, Italia

27 Razza Pizza Artigianale - Jersey City, USA

28 0' Munaciello - Miami, USA

29 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 - Frattamaggiore, Italia

30 Spacca Napoli Pizzeria - Chicago, USA

31 Song' E Napule - New York, USA

32 Via Toledo Enopizzeria - Vienna, Austria

33 'O Scugnizzo - Arezzo, Italia

34 Pizza Zulù - Fürth, Germania

35 La Piola Pizza - Bruxelles, Belgio

36 La Leggenda Pizzeria - Miami, USA

37 Pizzana - Los Angeles, USA

38 Crosta - Milano, Italia

39 Kesté Fulton - New York, USA

40 Pupillo Pura Pizza - Frosinone, Italia

41 Apogeo - Pietrasanta, Italia

42 La Cascina dei Sapori - Rezzato, Italia

43 Peppina - Bangkok, Tailandia

44 Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese, Italia

45 Pizza Massilia - Bangkok, Tailandia

46 Pizzeria Panetteria Bosco - Tempio Pausania, Italia

47 400 Gradi - Lecce, Italia

48 Denis - Milano, Italia

49 Pizzeria Da Lioniello - Succivo, Italia

50 Ti Amo - Buenos Aires, Argentina

51 Kytaly - Ginevra, Svizzera

52 La Balmesina - Barcellona, Spagna

53 Pizza Strada - Tokyo, Giappone

54 nNea - Amsterdam, Paesi Bassi

55 Enosteria Lipen - Triuggio, Italia

56 Officine del Cibo - Sarzana, Italia -

57 Ken’s Artisan Pizza - Portland, USA

58 Pizzeria Bianco - Phoenix, USA

59 L'Orso - Messina, Italia

60 Sbanco - Roma, Italia

61 La Pizza è Bella Gourmet - Bruxelles, Belgio

62 Fiata by Salvatore Fiata - Hong Kong, Cina

63 Napoli on The Road - Londra, Inghilterra

64 Frumento - Acireale, Italia

65 Dante's Pizzeria Napoletana - Auckland, Nuova Zelanda

66 La Braciera - Palermo, Italia

67 Malafemmena - Berlino, Germania

68 Pizzeria Luca - Copenaghen, Danimarca

69 Forno d'Oro - Lisbona, Portogallo

70 400° Laboratorio - Parigi, Francia

71 Jay's Artisan Pizzeria - Kenmore, USA

72 Fandango - Potenza, Italia

73 Pizzeria Mazzie - Bangkok, Tailandia

74 Il Vecchio e il Mare - Firenze, Italia

75 Pizzeria Le Parùle - Ercolano, Italia

76 Ops - Brooklyn, USA

77 A Pizza da Mooca - San Paolo, Brasile

78 L'Antica Pizzeria - Londra, Inghilterra

79 The Dough Bros - Galway, Irlanda

80 San Gennaro - Zurigo, Svizzera

81 Giovanni Santarpia - Firenze, Italia

82 Spacca Napoli - Seoul, Corea del Sud

83 Leggera Pizza Napoletana - San Paolo, Brasile

84 Giangi Pizza e Ricerca - Arielli, Italia

85 'O Ver - Londra, Inghilterra

86 Forza - Helsinki, Finlandia

87 BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone, Italia

88 Guillaume Grasso - Parigi, Francia

89 Doppio Zero - San Francisco, USA

90 BACI Trattoria & Bar - Hong Kong, Cina

91 I Borboni Pizzeria - Pontecagnano Faiano, Italia

92 CIAK – In The Kitchen - Hong Kong, Cina

93 Sant'Isidoro - Pizza & Bolle - Roma, Italia

94 Al Taglio - Sydney, Australia

95 Surt - Copenaghen, Danimarca

96 'O Fiore Mio - Faenza, Italia

97 Pizzeria e Braceria L’Insieme - Tokyo, Giappone

98 Futura Neapolitan Pizza - Berlino, Germania

99 QT Pizza Bar - San Paolo, Brasile

100 What the Crust - Cairo, Egitto