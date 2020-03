«7su7 Ragù&Genovese»: ecco i locali che aderiscono all'iniziativa

Letture, serate musicali e eventi a tema tra musica e cultura - seguendo le disposizioni contenute nel decreto del governo per l'emergenza Coronavirus - da domani, lunedì 9 marzo, al 15 per la terza edizione di 7su7 Ragù&Genovese, iniziativa promossa da Luciano Pignataro WineBlog e Mysocialrecipe.

Negli oltre 60 locali aderenti di Napoli e provincia (con un indirizzo anche nel beneventano), menu speciali all'insegna dei piatti della tradizione, coniugando tradizioni culinarie, antiche leggende, intrattenimento musicale e storia di vita vissuta.



Ecco i locali che hanno aderito

(consigliabile contattare le strutture per eventuali variazioni alla programmazione)



7b Restaurant, Frattamaggiore, 0810149098, “I Sapori di ieri in un ristorante di oggi” 9 - 15 marzo menu a tema

A Taverna Do’ Re, Napoli, 0815522424, 13 marzo “A Pulcinella piace ‘o ‘rraù” serata con intrattenimento e menu a tema.

Abraxas, Lucrino Pozzuoli, 0818549347, “I Ragù della Sibilla” 9 – 15 marzo menu a tema

Acquolina di Antonio & Antonio, Napoli, 0817646432, 9 – 15 marzo menu a tema

Antonio & Antonio – Pizzeria e ristorante, Napoli, 0812451987, 9 – 15 marzo menu a tema

Bellini Ristorante Pizzeria, Napoli, 081459774, “Le sane rivalità” dal 9 – 15 marzo menu a tema

Cantina La Barbera, Napoli, 0812292357, 13 marzo “In Cantina tra tradizione e sapori nuovi” menù a tema

Carmnella, Napoli, 0815537425, 12 marzo “Per un giovedì #tropponapoletano” menu a tema

Casa a tre pizzi, Napoli, 0817614251, 9 – 15 menu a tema

Cellaio di Don Gennaro, Vico Equense, 339 352 9394, 9-15 marzo menu a tema

da Donato, Napoli, 081287828, 13 marzo “Zuoccole, tamorre, rraù e genovese” menu a tema

da Ettore, Napoli, 0817640498, 13 marzo “M’assett e magn” menu a tema

Di Martino Sea Front Pastabar, Napoli, 08118496287, Masterclass “Quale pasta per il Ragù e la Genovese”

* George Restaurant dell’Hotel Parker, Napoli, 0817612474, menu a tema*

Gianmarco Castello – Pizzeria Gourmet & Braceria, Napoli, 08119331412, 9-15 marzo menu a tema

Gorizia 1916, Napoli, 0815782248, 9 marzo “Cabaret 7su7”, serata con intrattenimento e menu a tema

Gusto di Antonio & Antonio Napoli, 0812452662, 9-15 marzo menu a tema

Homeating, Napoli, 3392048499, 13 marzo, Social dinner con menu a tema

Hostaria la Campanella, Napoli, 0810480578, 9 – 15 marzo menu a tema

Hostaria La Campanella, Napoli, 0813412524, 14 marzo “Pappulea with love” menu a tema

Hosteria Toledo, Napoli, 081421257, “Cient’anni d’ò ‘rraù e’mammà”, 9 – 15 marzo menu a tema

I Sapori di Parthenope, Napoli, 0812305628, 9 – 15 marzo menu a tema

Ieri, Oggi, Domani, Napoli, 081206717, “Azzuppann’!” 9 – 15 marzo menu a tema

Il Basilico, Napoli, 0817640658, 12 marzo “Sulle note della tradizione napoletana” serata con musica dal vivo

*Il Comandante dell’Hotel Romeo, Napoli, 0810175001 menu a tema

Il Birichino, Napoli, 0817648738, 9 – 15 marzo menu a tema

Il Ristorantino dell’Avvocato, Napoli, 0810320047, 11 marzo “Il ragù c’è ma non si vede”; 12 marzo “La Genovese in turbante”

L’Ebbrezza di Noè, Napoli, 081400104, 11 marzo “Genovese e Bruno Paillard”, menu a tema

La Bettola del Gusto, Pompei, 0818637811, “La cipolla dalla Genovese al Ragù”, 9 – 15 marzo menu a tema

La Stanza del Gusto, Napoli, 081401578, ‘Mammà ‘o faceva accussì, 9 – 15 marzo censimento delle ricette di famiglia

La Taverna a Santa Chiara, Napoli, 0810484908, 12,13,14 marzo “No solo ragù, contaminazioni tra cucina persiana e napoletana”

La Taverna del Buongustaio, Napoli, 0815512626, 12 marzo Social dinner, 9 – 15 marzo menu a tema

Le Due Palme, Napoli, 0815706040, 13 marzo “L’Ammore è comm’ ‘o zucchero… comm’ ‘o rraù e a genovese” serata con intrattenimento e menu degustazione

Locanda del Cerriglio, Napoli, 0815526406, 13 marzo “L’arte in tavola” reading del racconto “Nella bottega di Caravaggio” di Raffaele Messina e menu a tema.

Locanda Del Gesù Vecchio, Napoli, 0814613928, menu a tema 9-15 marzo

Locanda Radici, Melizzano (BN), 0824944506; 14 marzo “Il Ragù della Locanda”, menu a tema

Lombardi a Santa Chiara, Napoli, 081 5520780; 12 marzo “Racconti di gusto: Ragù e Genovese in parole di Tina Volpicelli”. Reading e menu a tema. Dal 9 al 15 menu a tema

Mammina, Napoli, 0815514154, menu a tema

Masseria Sardo, Pozzuoli, 08118581814, 14 marzo “Ragù in tutti i SENSI” un viaggio esperienziale dall’orto al piatto

Mimì alla Ferrovia, Napoli, 0815538525, 9 – 15 marzo menu a tema

Nanà – Pizzeria e trattoria, Napoli, 0817877348, 9 – 15 marzo menu a tema

Nonna Tittina, Napoli, 0817871757, 9 – 15 marzo menu a tema

Novenoveuno 991, Napoli, 08119566081, 11 marzo “Pappuliando pappuliando”, menu a tema

O’ Pazz, Napoli, 0812244407, 9-15 marzo menu a tema

Osteria Della Mattonella, Napoli, 081416541, “Alla Mattonella ragù e genovese come in famiglia”, 9 – 15 marzo menu a tema

Osteria la Chitarra, Napoli, 0815529103, “C’era una volta Napoli”, 9 – 15 marzo menu a tema

Osteria Partenope, Napoli, 0815584006, 12 marzo “MAKE IT EASY” Giovedì a casa Messina! Menu a tema e intrattenimento musicale

*Palazzo Petrucci, Napoli, 0815757538, 10 marzo presentazione riservata alla stampa accreditata di "7su7 Ragù&Genovese"

Pappamonte, Ercolano, 0819221600 12 marzo – “La tavola rotonda” – Evento di condivisione cena e ricette;

Pizzeria La Campanella, Napoli, 08118757236, 9 – 15 marzo menu a tema

Pompei Centrale, Pompei, 0818501405, 9 – 15 marzo menu a tema

*President, Pompei, 0818507245, “Il complimento silenzioso: la scarpetta”, 9 – 15 marzo menu a tema

Restaqmme, Napoli, 08119525949, Domenica 15 marzo “Domenica in casa Cupiello”, 9-15 marzo menu a tema

Ristorante Al 53, Napoli, 0815499372, “Ragù e Genovese a tutto tondo”, 9 – 15 marzo menu a tema

Ristorante Bianco, Napoli, 0815731358, 9 – 15 marzo menu a tema

Ristorante Cordella, Portici, 08119558228, 13 marzo “Si cucine cumme vogli’i’…” E. De Filippo menu a tema

Sartù, Napoli, 3318810666, 11 marzo “Magnann leggenn”: il ragù e la genovese nella letteratura e poesia. Con l’attore Cristiano Di Maio.

Totò Sapore, Napoli, 0817618123, 9 – 15 marzo menu a tema

Trattoria a Chiaia, Napoli, 081417588, 9 – 15 marzo menu a tema

Umberto, Napoli, 081418555, “Metti una foto a cena… da Umberto”, contest fotografico dal 9 al 15 marzo

Veritas, Napoli, 081660585, 11 marzo “Ragù vs Genovese” Social table con menu a tema

Zì Teresa, Napoli, 0817642565, 9 marzo “Un angelo tra le stelle” 6° edizione, cena di beneficenza con chef stellati e intrattenimento musicale. © RIPRODUZIONE RISERVATA