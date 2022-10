A Giuseppe Manilia, pasticciere di Montesano sulla Marcellana, il premio Italian Pastry Awards

Giuseppe Manilia, l’artista pasticciere di Montesano sulla Marcellana, ha ottenuto, al congresso mondiale della pasticceria “World Pastry Stars | International Pastry Congress” il premio Italian Pastry Awards, premio innovazione giovani. Si tratta di un premio all’eccellenza, pasticceri e pasticcerie che si siano distinti in ambiti specifici della gestione e dell’offerta, con idee e soluzioni da portare a esempio e modello per tutti i colleghi e addetti ai lavori. La pasticceria di Giuseppe Manilia è da anni ritenuta tra le migliori in Italia, anche per la guida 50 Top Italy Pasticcerie 2022. Manilia è stato insieme all'amico e grande pasticciere Igino Massari.