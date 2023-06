A Marina d'Equa Barbecue night con Celebrity Dinner

Questa sera, alle ore 20.30, appuntamento con Celebrity Dinner: cena a quattro mani dedicata alla brace destinata a conquistare tutti i golosi. L’ Hotel & Resort Le Axidie di marina d’Aequa apre le porte alla macelleria/braceria/salumificio Cillo di Sabatino Cillo, il regno della carne e dei salumi che ha sede ad Airola in provincia di Benevento e Pierpaolo Giorgio, executive chef del Punta Scutolo Ristorante Mediterraneo de Le Axidie.

Con la sua specializzazione nelle carni fresche e una produzione che spazia dai salumi cotti artigianali a quelli stagionati, la Macelleria Cillo offre prodotti di alta qualità. “Non accettare carne dagli sconosciuti”, questo lo slogan di Sabatino Cillo che da anni garantisce le migliori carni del Matese e del Sannio, conoscendo a fondo l’alimentazione di ogni singolo animale.

Le carni sono tutte accuratamente selezionate e certificate, in un regime di filiera corta, e per questo apprezzate da chiunque ha il piacere di gustarle. Merito anche della poliedrica personalità del giovane Sabatino, che grazie ad una formazione professionale di alto livello, ricevuta in Svizzera, e soprattutto a tanta passione, è definito lo stilista delle carni, conosciuto in tutta Italia e non solo. I wurstel, forse più degli altri prodotti, testimoniano il legame di Sabatino con il luogo della sua giovinezza e degli studi.

La storia di questo tenace sannita è veramente singolare: cresciuto in Svizzera, in quella tedesca, vicino Zurigo, rientra in Italia all’età di 21 anni.

Dopo il periodo di servizio come carabiniere in ferma prolungata decide di dedicarsi a quello che aveva appreso in terra elvetica, dove aveva conseguito il diploma di macellaio-salumiere. Il lonzardo di maiale nero casertano, il bovino Angus italiano, le maestose fiorentine, i filetti di gustosa tenerezza, la pancetta al rosmarino, il salame rosso speziato, il prosciutto cotto affumicato a legna, ma anche hamburger, salsicce ripiene e wurstel in decine di varianti, sono solo alcune delle pietanze che potranno essere assaporate a Le Axidie. .