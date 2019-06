A Napoli una bruschetta da record: è lunga 52,5 metri

Una maxi bruschetta dop da 52,5 metri: è record a Napoli dove, in piazza Dante, Coldiretti Campania e Campagna Amica hanno realizzato la bruschetta più grande di sempre, con prodotti 100% provenienti da filiera agricola. Un 'bruschettone' da Guinness che, a differenza di altri tentativi, è stato realizzato, fanno sapere dall'organizzazione professionale, solo con prodotti di alta qualità da aziende agricole.



La farina utilizzata è ricavata dal grano antico "Risciola", prodotto e lavorato dall'azienda agricola Dolcezze del Sannio di Paduli (Benevento). L'olio extravergine utilizzato per condire è quello delle cinque Dop della Campania, una ogni dieci metri: Cilento, Colline Salernitane, Irpinia - Colline dell'Ufita, Penisola Sorrentina, Terre Aurunche, fornito da Aprol Campania, organizzazione che conta 12 mila produttori olivicoli. E per farcire non poteva mancare il pomodoro San Marzano dop, fornito dalla cooperativa agricola Danicoop di Sarno (Salerno).

Sabato 8 Giugno 2019, 23:06 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 23:51

