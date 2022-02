L'Accademia del caffè napoletano inaugurata alla Mostra d'Oltremare

Napoli battezza la prima Accademia del caffè napoletano, inaugurata oggi alla Mostra d'oltremare. Così è la città del caffè per antonomasia, ad aprire le porte a un progetto che sposa la promozione e la valorizzazione del rito partenopeo. Un rito, un culto, che è da secoli parte integrante della vita di ogni buon napoletano. Da qui nasce la volontà dell'Accademia di voler diffondere la cultura del caffè sia dal punto di vista antropologico-sociale che meramente scientifico. Un progetto nato da una grande sinergia tra l'Associazione Mediterranea e Caffè Borbone. «L'idea era di realizzare un polo formativo nella nostra regione. Abbiamo riunito ricercatori, enti, università, istituzioni, aziende private e associazioni per concretizzarla. Così è nata l'Accademia napoletana del caffè che vuole essere un simbolo di rinascita in un momento così difficile per il nostro Paese», commenta Vincenzo Borrelli, amministratore di Sire Academy e direttore dell'Accademia del caffè napoletano. Poi aggiunge: «Si vuole parlare bene della nostra storia, con uno sguardo rivolto al futuro». Un'idea che ha sposato perfettamente i valori di Caffè Borbone, ovvero «la sostenibilità, lo sviluppo del territorio, e la valorizzazione dei giovani - spiega Mario De Rosa, direttore marketing e comunicazione della nota azienda partenopea, che annuncia la volontà di «chiudere un accordo con il carcere di Nisida per dare un'opportunità anche ai ragazzi più sfortunati». Infine aggiunge che «l'altro valore importante abbraccia la tradizione del caffè espresso napoletano». «Sono questi i valori importanti che saranno espressi dall'Accademia attraverso la divulgazione della cultura», conclude.

L'Accademia - con i suoi corsi di formazione - diventa un'occasione per entrare nel mondo del lavoro, ma al contempo, apre le sue porte anche a tutti agli appassionati della materia, ovvero a chi è semplicemente attratto da una sincera passione per il culto del caffè. Saranno proprio gli spazi della Mostra d'Oltremare ad ospitare i discenti che parteciperanno alle lezioni. I corsi - a numero chiuso - partiranno a febbraio e saranno suddivisi su tre livelli: corso base, intermedio e avanzato. I primi due comprenderanno lezioni teorico-pratiche di base, il terzo sarà più specifico, trasformerà gli apprendisti in veri e propri cultori del caffè napoletano. Una valida scuola di formazione per chi opera nel settore; punta anche a creare figure professionali preparate sia dal punto di vista teorico che pratico con un obiettivo formativo volto ad approfondire le varie peculiarità che ruotano intorno al mondo del caffè. Aspetti che riguardano la cultura, la produzione e il consumo della tanto amata bevanda che non passa mai di moda.

Sarà l'Associazione Mediterranea - specializzata in attività di divulgazione scientifica, ricerca, formazione e valorizzazione del settore agroalimentare e della cultura enogastronomica - ad occuparsi della gestione dell’Accademia, ospitata nei locali accreditati dalla Regione Campania della Sire Ricevimenti - divisione Academy. Inoltre il noto brand napoletano - Caffè Borbone - ha partecipato attivamente alla realizzazione del progetto curando lo sviluppo dei contenuti, la fornitura dell’attrezzatura professionale e degli accessori per la didattica.

Hanno preso parte alla conferenza Massimiliano Quintiliani, presidente dell'Accademia Medeaterranea, Vincenzo Borrelli, amministratore di Sire Academy e direttore dell'Accademia del Caffè Napoletano, Mario De Rosa, direttore Marketing e Comunicazione di Caffè Borbone, oltre al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone il quale ha dato la disponibilità dell'Istituto per affiancare l'iniziativa.