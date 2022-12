«L' Ago d’Oro»: panettoni campani per la comunità di Sant'Egidio

Babbo Natale dinamico, generoso e dal cuore grande, con la sua slitta, in questi giorni lascia regali per la gioia di grandi e piccini. Il suo sacco, ricco di oltre 60 panettoni, arriva alla Comunità di Sant’Egidio per il pranzo di Natale, complice l’Ago d’Oro. Si racconta che giorno 25 dicembre, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere queste gustose bontà verranno consumate da 300 persone povere.

Il Premio Ago d’Oro, ideato da Salvo Esposito, giornalista e scrittore, è rivolto alle personalità del sociale, alta finanza, imprenditoria, moda e spettacolo. L’ultima edizione della kermesse, itinerante da alcuni anni, si è tenuta sull’Isola di Capri. Per l’occasione il connubio generosità/artigianalità finisce nell’albo della manifestazione, grazie ai lievitati natalizi dei pluripremiati maitre patissier e panificatori, che spaziano dal Nord al Sud dell’Italia, soprattutto in Campania. Sul podio di questa edition, rivolta al sociale, sale la Comunità di Sant’Egidio, per il suo impegno verso gli ultimi. Inoltre i vincitori del premio raffigurante un cappello a falde larghe con un ago e un panettone, ideata da Esposito, sono i maestri dell’Arte Bianca che con devozione impastano e sfornano squisiti lievitati natalizi. Primo fra tutti l’imprenditore caprese Alberto Federico dell’antico bar pasticceria Da Alberto con il suo gustoso panettone alla torta caprese.

A seguire il panificatore Giordano Berettini del Panificio Baldinucci di Gubbio (PG) che produce un ottimo panettone alla pesca e champagne; Andrea Cannone della Pasticceria Mosca & Cannone di Ciampino (RM) propone il dolce di Natale alla mela,cannella e crumble di nocciole; Luigi Fusco della Pasticceria Gelateria Punto Freddo di Caso Irene e Pasquale D’Apice di Scafati (SA) realizza una «squisita cupola d’oro» a base dei limoni sorrentini; i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe della Pasticceria Pepe Mastro Dolciere di Sant’Egidio Monte Albino (SA) producono un panettone alle albicocche del Vesuvio. Insignita anche l’azienda siciliana Fiasconaro, sita nel cuore delle Madonie, che crea lievitati natalizi e pasquali per Dolce & Gabbana, capitanata dal Cavaliere del Lavoro Nicola Fiasconaro. L’ultima creazione del brand è il panettone «Love» alle ciliegie e fragoline di bosco. La generosità dei patissiers contribuisce insieme a Santa Claus a regalare attimi di gustosa bontà agli ospiti della Comunità di Sant’Egidio. La solidarietà ancora una volta ha fatto breccia nel cuore dei maestri pasticceri e panificatori, eccellenza artigianale e orgoglio del nostro Il