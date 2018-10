Al Vomero «Abbracciame», il panino omaggio ad Andrea Sannino

Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 17:25

I panini avranno il nome, tra le altre, delle canzoni più famose di Andrea Sannino, a partire da «Abbracciame» (nella foto), che ha fatto e continua a far innamorare centinaia di persone. Una novità che sarà presentata martedì 9 ottobre, alle 19, da “Terra Mia”, che aprirà i battenti in uno dei quartieri più in di Napoli, al Vomero (in via Kerbaker, 80). Un luogo dove la cucina è “in vetrina” (protetta cioè da un vetro come fosse esposta in un museo, all’ingresso del locale). «Ho scelto di cucinare a vista - spiega lo chef Marco De Cesare - per riuscire a trasferire ai nostri clienti non solo la qualità delle proposte in menù (tutte cucinate con primizie locali), ma anche il valore culturale dei piatti della nostra tradizione».Un’atmosfera creativa, quindi, amplificata dai colori delle ceramiche vietresi che rivestono l’intero locale. “Terra Mia” è un progetto dello chef Marco De Cesare e di Antonio Elefante, che hanno affiancato il cibo da asporto e uno spazio arredato con qualche posto a sedere per fermarsi a mangiare e, nel mentre, assistere allo show cooking. Il menu seguirà il ritmo delle stagioni, alternando proposte di carne, pesce e vegetariane, tutte ricette della tradizione: dalla pasta e patate alla genovese, dalla braciola di cotica alle preparazioni a base di verdure, salubri ma sempre ricche di gusto. Ma una delle novità è la selezione di panini, farciti con ingredienti genuini e a km 0: veri e propri capolavori del gusto che cambieranno il nome in relazione al variare delle ricette (e, dunque, alla disponibilità stagionale degli ingredienti) e saranno ogni volta dedicati a un personaggio che si è distinto nel panorama artistico-culturale napoletano. Ad inaugurare questo filone cinque panini dedicati ad Andrea Sannino, giovane talento campano seguito da milioni di appassionati della musica napoletana: “Andrè” (panino omonimo dell’ultimo album del famoso cantante); “Terra Nostra” (brano musicale incentrato sul valore delle nostre origini, stessa tematica su cui si erge il progetto “Terra Mia”); “Uànema”, “Abbracciame” e “Carnale”.