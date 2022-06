Alla moda, curate e rilassate: sono le trendaddicted del Pizza Village

Non solo gastronomia al Pizza Village, ma anche un occhio di riguardo per tutto ciò che faccia rima con bellezza e benessere, perché chi l’ha detto che gli appassionati e le appassionate di food non possano essere anche attente all’estetica ed al wellness.

Ne sono certi gli organizzatori della kermesse partenopea, che non a caso quest’anno hanno stretto un’interessante sinergia con l’Accademia Liliana Paduano, che per tutta la durata della manifestazione ovvero dal 17 al 26 giugno affiancherà il Pizza Village allestendo un suo stand all’interno dell’area dedicata alla manifestazione sul Lungomare.

Qui, senza sosta, i docenti e le migliori alunne dell’università della bellezza si prodigheranno in dimostrazioni gratuite delle varie discipline fiore all’occhiello della proposta formativa dell’accademia, ad oggi il più importante polo formativo del Mezzogiorno per l’estetica.

Tutte le partecipanti o i partecipanti al Pizza Village, quindi, potranno approfittare dell’occasione per sottoporsi ad un massaggio, farsi truccare da una makeup artist professionista, avere utili informazioni per un tatuaggio di trucco semi permanente o, ancora, farsi limare e colorare le proprie unghie con le nuance più in voga.

Per accedere al servizio non ci sarà bisogno di prenotazione: basterà recarsi presso lo stand dell’Accademia Liliana Paduano e verificare in loco la disponibilità del personale che effettuerà per prima cosa una valutazione estetica del singolo soggetto e proporrà quindi i trattamenti più adatti, compatibilmente con le disponibilità delle operatrici.