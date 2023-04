Amalfi, la colomba Pasticciotto «vola» sulla tavola di Pasqua

Il pasticciotto anche a Pasqua? Ad Amalfi si può. Già perchè sulla tavola imbandita con cui si sancisce la fine di digiuni e privazioni, insieme con morbiti casatielli glassati e uova di cioccolato, quest'anno si potrà portare anche la colomba che racchiude tutti gli ingredienti dello storico dolce della tradizione campana.

L'idea di onorare anche a Pasqua un must della pasticceria della Costiera Amalfitana (i maestri della zona conservano gelosamente i segreti che rendono questo dolce, dalla sfoglia morbida e friabile, diverso dalle altre proiduzioni artigianali) è stato delle sorelle Amatruda, titolari della dolceria Savoia.

La colomba Pasticciotto sperimentata ad Amalfi insieme con il panettone, si porpone non solo come una novità del panorama pasquale, ma è una vera golosità grazie all'armonia degli ingredienti principi del pasticciotto: crema pasticciera e amarene inserite a macchia di leopardo in un morbidissimo lievitato.