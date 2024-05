Anacapri, Jumeirah Capri Palace apre "A-Ma-Re Capri" vicino la Grotta Azzurra

Anacapri si appresta a lanciare la sua novità estiva “a-Ma-Re Capri”, una nuova osteria che offrirà pizza d’autore a pochi metri dall'antro della Grotta Azzurra all’interno del grande complesso “Nettuno”. A dare l’annuncio è stato il Jumeirah Capri Palace che già vanta a pochi metri il “Riccio Restaurant &Beach Club” e che quest’estate ha ampliato i suoi spazi anche sulle terrazze dell’antico lido “Nettuno”.

Il nuovo ristorante attingerà alle ricette e ai prodotti capisaldi della cucina napoletana, dalla pizza ai primi e secondi piatti della tradizione popolare. E la regina della tavola sarà griffata da un nome famoso come quello di Franco Pepe, artigiano della pizza nel mondo e fondatore della rinomata pizzeria Pepe in Grani a Caiazzo, premiata con tre Spicchi dal Gambero Rosso per dieci anni consecutivi.

La bellezza del posto, l’unicità della Grotta Azzurra e l’originalità del nome “a-Ma-Re Capri” ha già suscitato la curiosità dei primi vacanzieri che sono sbarcati sull’isola che per gustare una pizza a pochi metri dal mito dell’antro di Augusto e Tiberio dovranno aspettare il 7 giugno quando ci sarà la giornata inaugurale con trancio di pizza e tuffo nelle acque più azzurre del mondo.

Il design di “a-Ma-Re Capri” sarà curato dall’architetto Antonio Girardi, già autore di molti progetti importanti, che per questo nuovo indirizzo caprese, ha immaginato ambiente chic ed elegante, che evocherà i colori del Mediterraneo. La cucina di a-Ma-Re Capri, guidata dalla resident chef Anna Vichi con la supervisione dell’executive culinary chef Andrea Migliaccio e dell’executive chef Salvatore Elefante, andrà così ad arricchire ulteriormente la straordinaria offerta culinaria del Jumeirah Capri Palace, che spazia dalla proposta gourmet e bi-stellata de L’Olivo, all’eccezionale menù seafood de Il Riccio, fino alla moderna interpretazione della cucina giapponese di Zuma Capri. Con questa nuova aggiunta al suo line-up di esperienze, il Jumeirah Capri Palace ambisce quindi a consolidare ancora di più il suo posizionamento di principale punto di riferimento culinario sull’isola.

Un privilegio riservato solo a chi scenderà in quell’ultimo lembo dell’isola carico di bellezza, storia ma anche di buon mangiare incastonato nella roccia dolomitica di Capri dove insieme alle prelibatezze del “Riccio” quest’estate si potranno deliziare anche con le creazioni di Franco Pepe, fondatore della pizzeria più votata al mondo nel libro di Daniel Young “Where to eat a pizza?” e prima pizzeria a far parte della 50 Best Discovery di “The World’s 50 Best Restaurants” nel 2019.

Si profila un’estate per Capri affollata di tanti locali che si contenderanno il primato della pizza, la regina delle tavole napoletane e faranno da corollario ai ristoranti storici e conosciuti nel mondo e frequentati dal jet set internazionale sia a Capri che ad Anacapri, così come lo è ancora il “Riccio” e nella vicina Capri i famosissimi ristoranti del centro storico che si trovano nella via del gusto, da “Aurora” a Fuorlovado a “Villa Verde” da Francolino, da Vincenzo alle “Camerelle” a Enzo e Massimo “al Caprì”, da Luciano “al Panorama” a Lucio al “Geranio” sino al portfolio della famiglia De Angelis alla “Capannina” e “Capannina Wine Bar” nel cuore del borgo antico, ai bordi della piscina del Grand Hotel Quisisana al “Rendez Vous” e ai stellati “L’Olivo” al Jumeirah Capri Palace e da “Monzù” al Punta Tragara.