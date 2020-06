Possiamo dire che non c'è niente di più triste di un bar chiuso per un italiano. Perché è proprio lì, in quei locali che da sempre si esprime al meglio l’essenza italiana, quello stare insieme per bere un bicchiere o fare due chiacchiere ma anche per dare vita a nuove idee, progetti, relazioni. Ed è per questo che riaprire un bar in Italia è come riaprire l’Italia stessa.



Bere una birra con gli amici e chiacchierare fino a notte fonda, guardare una partita, sedersi ad un tavolino per condividere un progetto, gli incontri che portano a nuovi amori, ai testi di nuove canzoni e persino all’inizio del capitolo di un nuovo libro: nei bar possono nascere le esperienze e i ricordi migliori.



Per questo motivo Nastro Azzurro - la birra premium italiana più bevuta al mondo, da sempre al fianco di chi guarda al futuro con positività e continua a seguire la propria strada - vuole celebrare la riapertura dei locali con il nuovo spot tv on-air da domani, mercoledì 10 giugno.







Con il nuovo spot tv, Nastro Azzurro vuole sottolineare la forza del canale Ho.Re.Ca nel ripartire dopo la crisi, rendendo protagonisti luoghi, dettagli e persone che rendono unici quei luoghi e che ogni giorno gli danno valore.



Una vera e propria ode dedicata alla ristorazione italiana, la cui narrazione è affidata alla voce di Claudio Santamaria in grado di rappresentare emotivamente questo momento importante, enfatizzando un testo profondo e coinvolgente, che sottolinea il valore e il ruolo fondamentale del canale Ho.Re.Ca per il nostro Paese.

Il film si svolge all’interno di un numero svariato di bar e ristoranti molto diversi tra loro, alcuni più di design, altri tipici e storici, ma si ha l’impressione di essere in un unico grande bar che li contiene tutti.



La macchina da presa si muove all’indietro «catturando» durante il percorso alcuni dettagli di arredi e piccoli gesti di camerieri, baristi, gestori che stanno dando gli ultimi ritocchi prima di riaprire il locale. Fino ad uscire da una porta a vetri e ritrovarsi di fronte un locale chiamato “Grand’Italia”, che finalmente riapre.



Con questo film Nastro Azzurro conferma l’impegno e la vicinanza al settore ristorazione, particolarmente danneggiato a causa della diffusione del Covid-19. Infatti, dopo l’iniziativa #UNABIRRAPERDOMANI, lanciata a marzo, in cui Nastro Azzurro insieme agli utenti del web ha donato 500.000 euro alla FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi - per sostenere la ripartenza del canale con una fornitura straordinaria di dispositivi di sicurezza individuali (DPI).



«Con questa campagna di Nastro Azzurro partita già a marzo abbiamo voluto essere vicini concretamente alle piccole e grandi realtà della ristorazione nazionale e a tutti i lavoratori che portano valore alle stesse ogni giorno. Perchè ripartire insieme, alla fine di questo delicato momento storico, è essenziale!», ha dichiarato Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director di Birra Peroni.



Lo spot, realizzato dalla casa di produzione Mercurio Cinematografica con supporto creativo e regia a cura di Federico Brugia, è stato girato all’interno di alcuni locali e in una selezione di pizzerie di Gino Sorbillo, celebre pizzaiolo, guest star dello spot e da anni testimonial d’eccezione di Nastro Azzurro. Ultimo aggiornamento: 15:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA