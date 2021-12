L'antica pizzeria da Michele apre a Manchester: boom di prenotazioni nella prima settimana

L'antica pizzeria da Michele ha aperto a Manchester la sua terza sede inglese. Un soft opening a dicembre che ha attirato l'attenzione di tanti, contando già 2000 prenotazioni solo per la prima settimana. «L'apertura della ventitreesima sede de l'antica pizzeria da Michele in the world al 53 di King Street, a Manchester, aggiunge un tassello importante alla diffusione del nostro prodotto pizza nel mondo», spiega Alessandro Condurro, ad de l’antica pizzeria da Michele in the world.

APPROFONDIMENTI IL CINEMA È Marisa Laurito a dare voce alla pizza nel documentario... PIZZA BUSINESS L’Antica Pizzeria da Michele conquista Dubai: apre la seconda... LA PIZZA L’antica pizzeria da Michele apre ad Amburgo, festa di...

«Il grande successo, già nei primi giorni di apertura, è il risultato di una formula testata con la famiglia Aterrano, nostra partner anche nelle due location di Londra, a Baker Street e Soho, in cui l’eleganza del lounge bar incontra il gusto della tradizione della nostra pizza, in questo caso in un edificio storico. La pizza si può quindi gustare accompagnata da elaborati drink e il menù, molto vario, permette la scelta tra antipasti, primi, secondi e dolci italiani».

«L’Inghilterra ama la nostra pizza: non solo i napoletani o gli italiani che vivono all'estero, sono tanti gli abitanti del posto che vengono da noi anche nella sede di via Sersale» continua Daniela Condurrro. «Molti turisti inglesi ci raccontano di scegliere la nostra pizza, anche nel paese da cui provengono, perché ritrovano il gusto del viaggio in un format più vicino alle loro esigenze per il tempo libero. L'eleganza di un design contemporaneo e la varietà del menù, sempre al passo con i tempi, ci ha portato a rafforzare, con questa terza apertura, il legame con i nostri partner in Inghilterra».