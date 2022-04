L'Antica Pizzeria da Michele sbarca al Comicon 2022 in un'area tematica della kermesse

Dal 22 al 25 aprile a Napoli, Mostra d’Oltremare, l’antica pizzeria Da Michele sarà presente alla ventiduesima edizione del Comicon, uno dei più importanti festival internazionali dedicati alla cultura pop, in un’area dedicata. «La partecipazione a un evento internazionale come il Comicon si sposa perfettamente con la nostra politica di brand - spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world - Ormai la pizza non è solo un alimento, ma è diventata un argomento di discussione, l’oggetto di uno storytelling che, per noi, dura da 152 anni e resta sempre attuale. Per questa ragione, il PizzaCon è l’area che mancava al Comicon e siamo felici di dare il via, insieme ad altre aziende del settore, a questa edizione numero 0.»

Sarà infatti inaugurata la nuova area tematica PizzaCon, a cura di Antonio Fucito, con il coinvolgimento di Garage Pizza e Dissapore. Questa sorta di edizione numero zero si prefigge lo scopo di diventare, nel corso delle edizioni, uno degli argomenti più trasversali della manifestazione, in grado di catturare e unire le diverse anime del festival. «Napoli è una città ricca di iniziative rilevanti che, con la ripartenza, stanno dimostrando la propria forza – continua Daniela Condurro, AD de l’antica pizzeria Da Michele in the world. – Siamo contenti di poter supportare una realtà interessante come il Comicon in una nuova avventura, che contribuirà ancora di più a dare lustro a questa manifestazione anche a livello turistico.»

Il PizzaCon comprende una parte culturale, con appuntamenti che spazieranno tra diversi argomenti, e una sezione diversa dal solito di vendita della pizza. Questa seconda parte accoglie poche pizzerie selezionate, tra cui l’Antica Pizzeria da Michele che, offriranno al pubblico della manifestazione due tipologie di pizze a portafoglio. In particolare, l'Antica Pizzeria da Michele metterà a disposizione una pizza a portafoglio margherita e una speciale ‘pizza Comicon’ a portafoglio, con fior di latte di Agerola, cicoli e glassa di aceto balsamico. Appuntamento dunque fissato per venerdì 22 aprile per la prima giornata di Comicon e di PizzaCon.