L'Antica Pizzeria Da Michele in the world: nuova sede nel Dubai Hills Mall

L'Antica Pizzeria Da Michele inaugura la sua terza sede negli Emirati Arabi, all'interno del Dubai Hills Mall, lunedì 14 novembre.

«Inauguriamo la terza sede a Dubai, luogo cardine del business mondiale, in un'area molto ricca della città, il quartiere Dubai Hills Estate, nel nuovissimo Mall - spiega Alessandro Condurro, ad de L’Antica Pizzeria da Michele in the world - Come per le due precedenti, la nuova pizzeria presenta un design molto moderno, che si fonde bene con le foto della sede di Napoli e i richiami alla tradizione, con simboli della città partenopea rivisti in chiave contemporanea».

«Con questa inaugurazione al Dubai Hills Mall, completiamo un triangolo di pizzerie che racchiude tutta la città - continua il partner delle sedi di Dubai, Stefano Iuliano -. La sede si aggiunge infatti a quella al Citywalk Downtown, inaugurata nel 2019, e a quella a JBR, Dubai Marina, di fronte alla ruota panoramica più alta del mondo».

L’Antica Pizzeria da Michele a Dubai Hills Mall propone le “classiche” margherita e marinara della casa madre di Napoli e altre pizze della tradizione partenopea, come la cosacca, la napoletana (con alici), il ripieno fritto e il ripieno al forno. Ogni mese sarà poi possibile provare una pizza speciale a rotazione.

Disponibili antipasti di verdure, nodini fritti e dolci forniti da altre eccellenze napoletane.

La pizzeria è aperta tutti i giorni, dalle 12 a mezzanotte.