«L'Antica Pizzeria Da Michele» apre a Padova: è la seconda in Veneto

Come da tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, si tratterà di un’apertura diretta al pubblico: per la serata di apertura non sarà possibile prenotare, ma ci si potrà accomodare ai tavoli in ordine di arrivo.

Non mancheranno momenti per brindare e festeggiare insieme ai clienti.

«Padova è la 54esima apertura nel mondo e anticipa di poco un’altra inaugurazione in Italia che sveleremo a breve - spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – La location centrale e l’importanza della città ci ha convinti delle ottime potenzialità di questa seconda pizzeria in Veneto che inauguriamo con gli stessi partner di quel piccolo gioiellino che è la sede di Verona».

«La nuova apertura a Padova è, come sempre, diretta al pubblico - continua Francesco De Luca, Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Padova è una città d’arte, amata da stranieri e italiani, con una grande storia e ci aspettiamo che risponda alla nostra idea di pizza, che portiamo avanti da oltre 150 anni».

La pizzeria presenta un design semplice ma elegante, con scritte al neon che richiamano l’amore per la pizza e foto della famiglia Condurro e della sua storia. Il locale è grande circa 250 metri quadri e presenta circa 140 coperti, tra interni ed esterni.

Il menù

Il menù è composto dalle pizze della casa madre, margherita, normale e doppia, marinara e cosacca, arricchite da altre tipiche della tradizione, come il ripieno al forno e fritto, diavola, bufalina, capricciosa, Vesuvio, con pomodorini gialli e rossi, salsiccia e friarielli, antipasti fritti.