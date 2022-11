Antica Pizzeria Da Michele, Francesco De Luca come nuovo amministratore

L’Antica Pizzeria Da Michele in the world, fresca della vittoria come miglior catena artigianale internazionale secondo la classifica di 50 top pizza, conferma alla guida Alessandro Condurro e dà il benvenuto a Francesco De Luca. L’assemblea dei soci ha decretato un parziale cambio della guardia. Confermato Alessandro Condurro, e non poteva essere altrimenti, dato il grande lavoro svolto negli anni, dall’inizio del suo mandato.

Al posto di Daniela Condurro, subentra Francesco De Luca, quinta generazione Condurro. Laureato in economia e commercio, De Luca ha collaborato per sette anni con uno studio commercialistico. Inoltre, ha lavorato per ben dodici anni nella sede di via Sersale de L’Antica Pizzeria Da Michele, svolgendo i ruoli più vari.