Antonino Cannavacciuolo presenta le sue golose creazioni natalizie

Come ogni anno Antonino Cannavacciuolo e il suo laboratorio di produzione artigianale sono pronti a sfoderare le sorprese delle feste da ordinare a casa con un semplice click, nello Shop on line; il catalogo si arricchisce anche di nuove Gift Card pensate per far vivere esperienze inedite all'interno dei resort della collection Laqua Resorts firmata Cannavacciuolo.

Nella sezione “Food” dello Shop on line è arrivato l'immancabile Panettone di Antonino, quest'anno proposto in un unico formato da 1 kg nei gusti Classico, Limoncello e Pere e Cioccolato; ma la novità del 2021 è la Limited Edition alla Mela Candita, proposta e spedita nella nuova scatola di latta, perfetta idea regalo pronta per ogni momento. Immancabili le proposte annuali del laboratorio artigianale come i Babà, le praline di cioccolato, i biscotti e le tante altre dolcezze.

In aggiunta alle creazioni Food, all'interno della vetrina virtuale dello chef è possibile trovare anche diverse proposte per ogni occasione, come le confezioni regalo, gli oggetti di design dedicati alla tavola, tra cui l'immancabile grembiule da cucina realizzato artigianalmente made in Italy, i libri di cucina autografati dallo chef. Inoltre, per questo Natale Cinzia e Antonino hanno voluto creare delle nuove emozionanti esperienze attraverso speciali gift card da regalare e regalarsi per vivere momenti indimenticabili in luoghi unici.

Tra le proposte a disposizione si potrà scegliere tra un soggiorno, una cena stellata o un pranzo all'insegna dell'alta cucina in una delle magnifiche realtà del gruppo Cannavacciuolo: dal Relais Villa Crespi al Ristorante Antonino Cannavacciuolo, dai Cannavacciuolo Bistrot di Torino o Novara fino alle nuove “case” dello chef, Laqua by the Lake al Lago d'Orta e Laqua Countryside sulle colline Vicane a Ticciano.