Artisti del Panettone 2020: il miglior panettone d'Italia è di Vincenzo Santoro, Carmen Vecchione di Avellino riceve il premio speciale

La medaglia d’oro di Artisti del Panettone, iniziativa nell’ambito di “Happy Natale Happy Panettone”, promossa da Confcommercio Milano, va a Vincenzo Santoro della Pasticceria Martesana Milano, che con il suo panettone milanese ha conquistato il favore della giuria presieduta dal Maestro Sal De Riso, campione uscente e composta da giornalisti esperti. Santoro si è posizionato davanti a Luigi Biasetto e Mattia Premoli, rispettivamente secondo e terzo classificato. La premiazione, presentata dallo chef Alessandro Borghese e dal conduttore Max Giusti è stata anticipata dagli interventi istituzionali in video di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, Beppe Sala, sindaco di Milano e Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, che hanno testimoniato l’importanza di un evento dal grande valore simbolico che esalta le eccellenze italiane, soprattutto in questo momento.

Durante l’evento, organizzato in collaborazione con APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani, MNcomm e le associazioni aderenti alla Confcommercio milanese, con il patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio, è stata premiata anche Carmen Vecchione, della pasticceria Dolciarte di Avellino, con un riconoscimento speciale del Consorzio per la tutela dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg, in quanto simbolo di un nuovo modo di fare pasticceria, improntato sui valori della qualità, del rigore e della creatività. Carmen rappresenta la passione per il suo territorio e ne valorizza le eccellenze sempre con intelligenza e stile, in linea con la filosofia del Consorzio.

Il lucano Vincenzo Tiri ha invece ricevuto il premio speciale Hausbrandt per il percorso di assoluta eccellenza compiuto nel settore dei lievitati, sempre in perfetto equilibrio tra rispetto della tradizione e innovazione, e per aver valorizzato ai massimi livelli l’utilizzo del caffè nel suo lievitato con il panettone al caffè e cioccolato bianco.

Infine, domenica 19 dicembre alle 18 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand, andrà in onda il secondo speciale di Artisti del Panettone che vedrà protagonisti i lievitati inediti creati dalle coppie Carmen Vecchione e Maurizio Bonanomi e da Paolo Sacchetti e Lucca Cantarin. In chiusura un best of condotto dal maestro Sal De Riso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA