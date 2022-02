Associazione Verace Pizza Napoletana: riparte il campionato mondiale della pizza fatta in casa

È diventato ormai un appuntamento fisso il Vera Pizza Contest organizzato da Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana), quello che possiamo definire il campionato mondiale della pizza fatta in casa. Una sfida imperdibile, dopo questi due anni in cui la passione per la pizza nel mondo è aumentata così come la voglia di cimentarsi nella sua preparazione in casa. Lo dimostrano il successo delle scorse edizioni, che hanno visto partecipare più di 2.000 pizze da oltre 50 nazioni del mondo, e il seguito social raccolto che sancisce come ora più che mai la pizza sia uno dei topic tra i foodlover.

«L’incredibile successo delle passate edizioni ci ha spinto ad organizzarne una terza – spiega Antonio Pace, Presidente di Avpn – il Vera Pizza Contest riparte, sempre con il disciplinare Avpn a fare da pilastro, ma quest’anno introduce alcune novità come la possibilità di preparare la Vera Pizza Fritta o quella di utilizzare forni domestici a gas e a legna. Inoltre i primi classificati del contest saranno direttamente qualificati alle finali delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana, in programma a Napoli dal 3 al 6 luglio, che sarà la prima competizione a vedere concorrere insieme professionista e amatori».

Che sia quindi Margherita, Capricciosa o una variante creativa, l’unico requisito inderogabile, oltre alla passione per la pizza, sarà l’utilizzo di un forno di tipo domestico che sia elettrico, a gas o a legna e per la frittura in padella o in friggitrice. La sfida si dividerà in due fasi. La prima, dalle 12.00 del 24 febbraio fino alla medesima ora del 24 marzo 2022. I concorrenti dovranno seguire il profilo Facebook @verapizzanapoletana ed inviare tramite Messenger la foto della pizza proposta, del forno o friggitrice in cui è stata cotta, oltre naturalmente, le generalità per poter essere iscritti. Le foto delle pizze saranno pubblicate sulla pagina Facebook e votate dagli utenti tramite like.

Nella seconda fase, subito successiva, le 50 foto con il maggior numero di voti saranno giudicate da una giuria internazionale composta da 10 maestri pizzaiuoli provenienti da diverse nazioni che deciderà, a suo insindacabile giudizio, la classifica finale entro il 30 marzo. «Nella valutazione terremo conto di diversi aspetti che vanno dalla forma alla cottura, dall’appetibilità alla farcitura. - dichiara Paolo Surace, presidente della giuria e consigliere direttivo Avpn - Il Vera Pizza Contest è per noi un modo per promuovere la pizza nel mondo con l’utilizzo di tecniche e prodotti di alta qualità come da disciplinare Avpn». La votazione determinerà il podio con i 3 vincitori che, oltre a ricevere una madia ed una fornitura di farina Caputo, un kit di attrezzature Gi.Metal, una selezione di birre KBirr, una selezione di prodotti tipici La Fiammante e della Latteria Sorrentina potranno usufruire, a seconda della loro posizione: Il 1° classificato vincerà un corso professionale base di 9 giorni da svolgere presso l’Avpn School, oltre al volo e soggiorno a Napoli, dal 3 a 6 luglio, per partecipare alle finali delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana 2022 nella categoria ‘’Amatori’’.

Tra i premi ci saranno poi un forno per pizza Ooni Karu 16 e la nuova impastatrice M7 Massima di Mecnosud. Il 2° avrà diritto a un corso professionale avanzato di 3 giorni da svolgere presso l’Avpn School oltre al volo a Napoli dal 3 a 6 luglio per partecipare alle finali delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana 2022. Al 3° classificato andrà un corso amatoriale di 4 ore da svolgere presso l’Avpn School, oltre soggiorno a Napoli dal 3 a 6 luglio per partecipare alle finali delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana 2022. I classificati dal 4° al 10° posto saranno direttamente qualificati alle finali della categoria “Amatori” delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana 2022 mentre tutti i primi 50 classificati vinceranno l’iscrizione gratuita al Club della Vera Pizza Napoletana.