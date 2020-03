Associazione Verace Pizza Napoletana e Kbirr: ecco il ​primo corso di pizza e birra che parla napoletano

Per la prima volta presso la sede della Associazione Verace Pizza Napoletana a Capodimonte sarà presentato un corso di formazione tenuto da Alfonso del Forno per il perfetto abbinamento pizza e birra.



Le date del corso sul tema della degustazione della birra e i principali stili birrai esistenti, in abbinamento alla “verace pizza napoletana” sono lunedì 23 marzo e mercoledì 25 marzo dalle ore 20 alle 22. Docente del corso, Alfonso del Forno grande esperto in materia di birra e insegnante di molti corsi da Slow Food al Gambero Rosso, è inoltre Fondatore del progetto Birra in Tavola, formatore birra per Slow Food e Unionbirrai Beer Taster. Per Slow Food è coordinatore della Guida alle Birre d’Italia in Campania e formatore nei Master of Food Birra.



Fabio Ditto, grande conoscitore del mondo delle birre e general manager di Kbirr ha sempre creduto nel tessuto napoletano e nel più classico degli abbinamenti "pizza e birra". In partnership con AVPN Fabio ha creato una birra esclusiva per l'Associazione: Pullicenhell una Golden Ale. L'artista Pasquale Manzo ne firma l'etichetta, la protagonista è Pulcinella, icona di Napoli nel mondo. Il logo dell'AVPN conferisce autorevolezza alla birra perfetta per accompagnare la pizza. Il nome è un chiaro rimando alla tradizione partenopea e simbolo della Associazione: in dialetto, infatti, Pulcinella si pronuncia Pullicenell (senza la A finale) ma, al tempo stesso, Hell significa in inglese inferno, rimando al forno a legna utilizzato dai pizzaioli . Inferno anche come la loro intensa passione "del fare", premiata con il riconoscimento Unesco nel 2017. La birra è prodotta nel classico formato da 33 cl, gradazione di 5,2, ha un colore chiaro tendente al dorato con schiuma bianca e persistente, profumi di frutta esotica e lime e un aroma intrigante in perfetto abbinamento con la verace pizza napoletana.