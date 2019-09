BaccalàRe: happening sul lungomare con prodotti di qualità e chef stellati

Mercoledì 25 Settembre 2019, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 15:20

Chef stellati sul lungomare per BaccalàRe, la kermesse che si terrà dal 3 al 6 ottobre in via Caracciolo tra cultura, storia del baccalà, degustazioni e incontri tra addetti ai lavori per riconoscere il baccalà autentico.Terza edizione organizzata sempre da Enzo Varriale con tante novità a partire dagli 11 cuochi stellati che cucineranno oltre 50 tonnellate di baccalà durante le serate dell'evento (Peppe Aversa - Buco Sorrento, Francesco Franzese - Casa del Nonno 13 Mercato San Severino, Paolo Gramaglia - President Pompei, Domenico Iavarone - Josè Restaurant Villa Guerra Torre del Greco, Giuseppe Misuriello - Locanda Severino Caggiano, Gianluca D'Agostino - Veritas Napoli, Fabio Pesticcio - Il Papavero Eboli, Pasquale Palamaro - Indaco Regina Isabella di Ischia - Angelo Carannante - Caracol di Bacoli, Paolo Barrale e Luigi Salomone). Prezzo del piatto a partire dai 15 euro, previste poi formule menu.Accanto ai cuochi stelle Michelin, ci sono due pizzerie particolari: quella di Isabella De Cham e Rosario Izzo di Napoli1820, e il dolce del pastrychef Antonino Maresca. Ogni sera alle ore 18 «Aperibaccalà» con finger a base del pregiato filetto del nord Europa abbinato alle prestigiose etichette di Reims (costo 15 euro).Presenti in sala giunta del Comune, tra gli altri, l'organizzatore Enzo Varriale che ha focalizzato sull'obiettivo dell'evento: mettere l'alta cucina alla portata di tutti con prodotti gourmet di qualità. Il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Enrico Panini sottolineato come «evento nell'evento sia la presenza di tanti stellati che lavorano il baccalà della migliore qualità e lo presentano al pubblico in maniera innovativa legando così tradizione della materia prima all'innovazione. L'evento dalla sua prima edizione punta sul green e prevede prodotti compostabili», il giornalista Luciano Pignataro ha fatto un excursus sulla storia del baccalà, alimento «non napoletano ma che sentiamo come nostro ormai presente nei menu di noti chef, poratori di cultura gastronomica e profondi conoscitori dei prodotti. Il baccalà è un alimento moderno e importante dal punto di vista nutrizionale e ambientale».Il presidente della Bcc Amedeo Manzo ha posto l'accento sull'evento che consente al lungomare di essere un «laboratorio di contaminazione con un prodotto alla portata di tutti proposto in piatti davvero particolari. Siamo vicini a chi come Enzo Varriale investe sul territorio coniugando materie prime, grandi nomi e elevata tecnologia».