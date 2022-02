Beddu mio, l'ultima creazione del pastry chef Rocco Cannavino di Zio Rocco lab store

«Pensando a due popoli, due terre, due regioni molti simili tra loro, la Campania e la Sicilia, ho creato il nuovo fuori menù del mese di febbraio». Così il pastry chef Rocco Cannavino nel lanciare la sua nuova creazione, il beddu mio, disponibile in esclusiva da Zio Rocco lab store a Napoli in vico Polveriera 27 e su Uber Eats. Si tratta di una riproduzione del cannolo siciliano in chiave lievitata, realizzata con una sfoglia crunch ripiena di cremolata di ricotta di Fuscella di bufala campana al naturale con pochissimo zucchero e piccolo cuore di cremino al pistacchio.

Come decorazione troviamo in superfice spumoni di Fuscella, pezzi di cialda di cannolo, fili di fondente al 72% monorigine e, al posto dell’arancia candita, una lastra cristallizzata di lamponi acidi amplificati per dare il crunch. Così i prodotti icone delle due regioni si incontrano in un nuovo prodotto, un esperimento in linea con la missione di Zio Rocco nell’elevare i piccoli lievitati a prodotti di pasticceria gourmet.