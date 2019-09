Natavota e Natavota Red: Birra Kbirr celebra San Gennaro con due etichette

Mercoledì 18 Settembre 2019, 19:29

Birra Kbirr celebra San Gennaro con due etichette ispirate al Santo Patrono: Natavota e Natavota RedIl birrificio 100% napoletano Kbirr di Fabio Ditto porta in bottiglia il gusto della buona birra artigianale e lo spirito partenopeo più verace e scaramantico; ogni etichetta – oggi sei in commercio - è il risultato di ricerche e sperimentazioni che danno vita ad una birra moderna e ben equilibrata.Strettamente dedicate a San Gennaro, e già in commercio, sono la Natavota e la Natavota Red: la sagoma stilizzata su entrambe le etichette è infatti quella del Santo e il nome evoca l’espressione tipica napoletana natavota “un’altra volta” che si riferisce al miracolo che si attende e si ripete ogni anno.La Natavota bionda è una Lager fatta con metodo artigianale, non filtrata e non pastorizzata ed è la prima birra prodotta nel birrificio Kbirr. Colore chiaro opalescente, schiuma bianca e persistente è una birra molto beverina; si presenta rotonda al palato con finale leggermente luppolato.La Natavota Red è una Strong Ale prodotta con metodo artigianale, non filtrata e non pastorizzata dal colore ramato intenso e dal retrogusto armonioso e speziato. Al naso ha un avvolgente bouquet di toni speziati e fruttati; la bevuta è dominata dalla dolcezza del malto che la rende facilmente godibile.A febbraio 2019 Kbirr ha anche affidato ai bambini de La Casa dei Cristallini la realizzazione di nove etichette per la Natavota lager: un’edizione limitata nata esclusivamente dalla fantasia dei bambini che hanno dato le loro libere interpretazioni di San Gennaro, tutte originalissime, in diverse forme e colori e utilizzando diversi mezzi espressivi.