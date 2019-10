Bronx, trionfo Napoli: speciale New York Pizza Festival 2019

Domenica 6 Ottobre 2019, 09:37

NEW YORK - Un trionfo. Le strade del Bronx come i vicoli di Napoli, la magia della pizza come un ponte tra noi e New York.Il Pizza Festival 2019 è il sindaco Bill De Blasio che grida «Forza Napoli!», è la visione di Antimo Caputo e di Fred Mortati che hanno reinventato cibo e Stati Uniti, è un bagno di folla che si mescola tra dischi di pasta e felicità.Un fiume di gente, una grande festa.L’armata dei pizzaioli napoletani è un “dream team” inarrestabile e in un attimo se ne accorgono televisioni, giornali e social locali.Almeno per due giorni, l’America è nostra grazie alla visione firmata Caputo e grazie a nomi quali Vincenzo Capuano, Gino e Antonio Sorbillo, l’esplosiva Teresa Iorio, Davide Civitiello e tanti, tantissimi altri.Generazioni diverse, a cavallo tra fatica e talento, orgogliose di rendere orgogliosa Napoli. E, assieme a lei, tutti i napoletani nel mondo e tutti gli americani accorsi nella Little Italy di Crescent Avenue, dove arriva il sigillo prestigioso e sentito del Console Generale d’Italia prima e del sindaco della Grande Mela poi.Francesco Genuardi e Bill De Blasio, fianco a fianco con Caputo e Mortati, per uno storico momento di buonissima e indissolubile amicizia tra Italia e Stati Uniti.Un trionfo.Meritato, meritatissimo.