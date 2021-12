La zuppa di latte dei Millennials: ecco il nuovo dessert Ricordi d’infanzia

«Se puoi sognarlo puoi farlo» è la frase dipinta a mano che campeggia sulla ceramica vietrese del vassoio del nuovo dessert Ricordi d’infanzia con cui BrosAndBun chiude la dinner experience dei propri flamingos, così sono definiti gli ospiti del ristorante e hamburgheria gourmet aperto nel 2020 a San Giorgio a Cremano, Napoli.

Il ricordo delle prime colazioni dei bambini, fatte a casa con calma, si cristallizza in un dessert pensato per assaporare un tempo perduto, un modo per far riemergere l’infanzia e chiudere la cena con il cuore pieno di magia e dolcezza. Un amarcord di sensazioni che arriva in tavola tra stupore e nostalgia: panna cotta al latte, gelato Nesquik, spuma di caffè e latte, cookies al cioccolato fondente e pistacchio. Il tutto servito su un vassoio realizzato su disegno esclusivo con tazza e cucchiaino dal design rétro per evocare – in chiave contemporanea e gorumand - la zuppa di latte di una volta, la tipica colazione partenopea che i Millennials facevano da bambini. La mise en place, personalizzata dai maestri di ceramica di Vietri con il logo di BrosandBun, il fenicottero stilizzato, e la celebre citazione di Walt Disney, diventano così parte integrante dell’esperienza di fine pasto.

«Una dolce carezza prima di andare a casa. Nasce da qui la mia idea del nuovo dessert “Ricordo d’infanzia” - afferma Annalisa Alfiero co-founder di Bros and Bun. Un grazie va al pastry chef Michele Cannavacciuolo, insieme abbiamo lavorato tanto per realizzare un dolce che ricordasse la magia delle mattine di quando eravamo piccoli. Volevo riportare alla memoria i profumi, i sapori e i gesti che hanno connotato le colazioni della nostra infanzia. Un ritorno ai dolci momenti solleticando i sensi: il passato diventa presente grazie al profumo del latte caldo mescolato al cacao e alla memoria dell’inzuppo dei biscotti nella tazza. Questo dolce libera il ricordo dal suo nascondiglio e spezza la dicotomia tra passato e presente e il tempo diventa uno solo».

Oltre a “Ricordo d’infanzia”, entrano in carta dessert nuovi dolci dal gusto contemporaneo: Cheesecake con mousse al formaggio, gelato al cioccolato bianco, velo al lampone e crumble all’amaretto e Tiramisù rocher realizzato con parfait al mascarpone, cuore di caffè in crosta di cioccolato fondente e granella di nocciola, accompagnato da gelato al caffè.