Bufala Fest torna sul lungomare di Napoli con la sua VI edizione

Continuano gli eventi sul lungomare di Napoli che, dopo il grande successo registrato per Pizza Fest, è pronto ad ospitare la VI edizione di Bufala Fest. Così, dopo due anni di stop, la mozzarella torna ad essere la regina indiscussa di una manifestazione che dal 9 al 17 luglio darà vita a un vero villaggio del gusto dove poter assaggiare piatti tipici, e di alta qualità, garantiti dai prodotti dop. Un appuntamento che centralizza e valorizza il prodotto di bufala campana Dop che, insieme all'intera filiera bufalina, rappresenta uno straordinario motore economico, turistico e culturale per l'intera Regione. «Un evento che mette insieme non solo la grande trazione gastronomica napoletana, ma anche arte, musica e formazione», commenta l'assessore al turismo, Teresa Armato. «Quello che cercano i turisti è proprio questo: l'incontro con la nostra tipicità, originalità, e noi faremo trovare loro anche eventi come questo di Bufala Fest».

Non solo mozzarella, ma anche carne di bufala, pizze, e un ventaglio di dolci rigorosamente realizzati con i prodotti della filiera bufalina. Un panorama gastronomico che prenderà forma sul suggestivo lungomare Caracciolo con diversi stand dedicati alla degustazione delle specialità campane per eccellenza. Ma oltre all'offerta che abbraccia le prelibatezze del territorio, sono previsti anche momenti di intrattenimento tra spettacoli musicali, esibizioni comiche e show cooking. «Allieteremo le serate con vari artisti nazionali come Riccardo Fogli, Dolcenera, Fabio Concato» che saliranno sul palco, insieme a Monica Sarnelli, Simone Schettino, Francesco Cicchella e tanti altri, come ricorda l'organizzatore del Bufala Fest, Francesco Sorrentino.

La nuova edizione è stata presentata all'interno del ristornate Fratelli la Bufala in presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'assessore al turismo, Teresa Armato, il presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo, la responsabile marketing F.lli la Bufala, Francesca Marotta, gli organizzaotori dell'evento, Antonio Rea, Francesco Sorrentino, e il direttore Scuola Dolce&Salato, lo chef Giuseppe Daddio. «Bufala Fest è ormai un evento consolidato - dichiara Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli - e da anni è organizzato in collaborazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Una manifestazione capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l'economia della nostra regione come quella bufalina, toccando temi importanti come quelli della sostenibilità, del risparmio energetico e della transizione ecologica, configurandosi come iniziativa sì di promozione, ma con degli aspetti di conoscenza e culturali molto significativi»

La manifestazione, che ha scelto come tema la sostenibilità, è stato organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della mozzarella di Bufala Campana Dop, il patrocinio della Regione Campania e il Comune di Napoli.

Gli ultimi eventi organizzati sul lungomare non hanno di certo risparmiato alcune polemiche: «Questo è l'ultimo evento sul cibo che viene realizzato sul lungomare. Per il prossimo anno faremo una valutazione per una programmazione più articolata e compatibile con la capienza del lungomare», commenta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione. Non si esclude l'eventualità di delocalizzare l'organizzazione che coinvolgerà i prossimi eventi, tenendo ben presente che «le periferie rappresentano un'opportunità», come sottolinea il sindaco che a tal proposito ricorda l'evento con la Redbull che avrà luogo a Scampia il prossimo settembre. «Stiamo proponendo anche altre aree della città per gli eventi che si dovranno realizzare».