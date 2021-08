Caffè Borbone al Salone Cibus: premiazione e show cooking

Caffè Borbone sarà tra i protagonisti della ventesima edizione di Cibus, il Salone dell’alimentazione di Parma, prima grande fiera internazionale italiana B2B a ripartire in presenza. Un appuntamento importante, riservato ai settori Food, Ho.Re.Ca, Gdo e Retail: un pass per la ripartenza e per l’export agroalimentare made in Italy.

Per l’occasione, dal 31 agosto al 3 settembre, il brand napoletano presenterà tutte le linee di prodotto con tanto di novità relative all’assortimento e ai formati, declinati in pezzature, che rispondono alle nuove esigenze del consumatore. Il tutto, presso il padiglione 06 – stand E-016, dove sarà possibile anche degustare le varie miscele.

Durante la manifestazione, si avrà inoltre la possibilità di scoprire tutto sulla nuova cialda compostabile 100% Amici della Natura, dall’involucro riciclabile nella raccolta della carta, che Borbone è stato il primo a lanciare sul mercato. E, poi, assaporare lo squisito Re Buccacciello nato dalla collaborazione con Casa Infante, altra realtà partenopea dalla lunga storia all’insegna di tradizione e bontà, proprio come Caffè Borbone. Attesissima anche la premiazione del contest creativo L’altra faccia del tiramisù, progetto ideato da 50 Top Italy, in collaborazione con Caffè Borbone, che ha visto protagonisti pasticcieri, pastry chef e cuochi under 35.

La consegna, moderata dai curatori di 50 Top Italy Luciano Pignataro, Barbara Guerra ed Albert Sapere, è prevista per il 2 settembre, alle ore 15, presso lo stand Borbone e vedrà, tra l’altro, il vincitore Angelo Mattia Tramontano del Gran Caffè Napoli 1850 di Castellammare di Stabia (Napoli), proporre un gustoso show cooking e “Tirame-sù”, sua originale interpretazione dell’amatissimo dolce. A tal proposito, Barbara Guerra dichiara: «Siamo orgogliosi della partnership con Caffè Borbone, che ci consente di concentrarci e raccontare il movimento della pasticceria con questa iniziativa, che se da un lato mira a promuovere la cultura tutta italiana del caffè e del suo ruolo fondante nella diffusione del tiramisù, dall’altro ha l’obiettivo di valorizzare il talento creativo dei giovani pasticceri italiani».

Altra novità, la collaborazione con Casa Infante, che per Cibus ha creato con Caffè Borbone i caratteristici “buccaccielli” a base di caffè. «Un connubio, quello con Caffè Borbone - spiega Marco Infante, fondatore di Casa Infante-, che ci riempie di gioia ed entusiasmo; due realtà legate fortemente al territorio, che ogni giorno cercano di regalare piccoli momenti di piacere. Il nostro intento - continua - è quello di trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, avvicinando i giovani d’oggi alla pasticceria di una volta, inserendo quel mix di freschezza e novità, tale da renderla intrigante e attrattiva. La creazione del Buccacciello - conclude Infante - parte dall’idea di far vivere un’esperienza diversa dalle altre: un dolce al cucchiaio che, strato dopo strato, saprà conquistare. Per l’occasione speciale, ne abbiamo sperimentate tre tipologie: Zabaione, Cappuccino e Tiramisù, ognuno diverso dall’altro, ma con un elemento in comune: il caffè».