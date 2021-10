Caffè Borbone a Milano: l'espresso napoletano è sempre più green

Forte di aromi e gusti inconfondibili, l’espresso napoletano di Caffè Borbone, dal 22 al 26 ottobre, approderà ad “HostMilano”, in occasione della 42esima edizione della fiera dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza. Un format unico, che ogni due anni propone tutte le novità e le innovazioni in merito ai settori HoReCa, food service, retail, GDO e hotellerie.

Nel nuovo stand (padiglione 13, stand D15 - E14), caratterizzato da un concept moderno dal forte impatto visivo, al grido di “fai la scelta giusta per un mondo migliore”, claim dell’ultima campagna pubblicitaria, Borbone, azienda sempre più votata al “green”, presenterà a buyer e addetti ai lavori, l’ultima nata: la cialda compostabile “100% Amici della Natura” dal pack riciclabile nella raccolta della carta. È inoltre in pole position, per la manifestazione, l’ultima novità aziendale: la Didì Borbone, macchina per il caffè espresso, funzionante con cialde ESE, prodotta dall’azienda partenopea Didiesse in esclusiva per Caffè Borbone in cinque colorazioni: Blue, Gold, Green, Grey e Red, ispirate alle note aromatiche delle miscele di Borbone. Un chiaro segnale da parte dell’azienda napoletana, intenzionata a “spingere” la cialda, ovvero il sistema meno impattante da un punto di vista ambientale.

Didì Borbone è 100% italiana, dalla progettazione al prodotto finito. È coloratissima, pratica e di design, adatta ad ogni ambiente ed occasione. In più, la modalità stand by consente di mantenere bassi i consumi. Stilosa e dalle dimensioni ridotte, Didì Borbone è sempre più ricercata dagli autentici coffee lover. In sintesi, l'azienda napoletana ha intuito e fatto proprio il concetto secondo cui il green e l'ambiente sono le tendenze del futuro mercato, per il consumo del caffè e non solo.