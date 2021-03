Nord contro Sud, l'Italia perde la sfida del caffè: niente candidatura italiana all'Unesco

Non ci sarà alcuna candidatura italiana sul caffè all'Unesco. È questa la decisione assunta ieri dalla commissione valutativa presieduta da Franco Bernabè in rappresentanza del ministero degli Esteri. In presenza di due proposte, una sull'espresso italiano e una sulla tradizione napoletana, si è salomonicamente deciso di rinviare di un anno ogni iniziativa sul tema tazzine e cialde invitando le due parti a mettersi d'accordo in modo tale che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati