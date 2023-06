Caivano, decolla il “Baccalà Village”: ecco il programma completo dei quattro giorni della kermesse gastronomica

A Caivano inizia oggi, giovedì 8 giugno 2023, la seconda tappa del “Baccalà Village”, ad ingresso libero, presso l’area mercato di via Rosselli.

La kermesse gastronomica durerà quattro giorni (fino a domenica 11 giugno 2023) con orario dalle 18 alle 24.

E così i tanti appassionati della gustosa pietanza potranno assaporare, tra l'altro, tre proposte di menù creativi nei quali il baccalà sarà l’ingrediente principale: uno con primo di baccalà a scelta, tra pacchero o risotto al radicchio, uno con il secondo di baccalà alla siciliana o fritto e l’altro completo con antipasto, primo, secondo, bibita, sfogliatella e caffè. Naturalmente non mancherà la proposta di pizza con baccalà, sia fritta che classica.

Per coloro, invece, che non sono amanti del baccalà saranno a disposizione le stesse proposte gastronomiche prive dell’ingrediente protagonista.

Grande spazio sarà dedicato all’intrattenimento con area artigianato, masterclass e con la radio ufficiale “Radio Baccalà”, che trasmetterà musica no stop. Divertimento assicurato per i più piccoli con un’ampia area giochi.

Ma ecco il programma completo con intrattenimenti e spettacoli musicali. Giovedì 8 giugno ci sarà l’apertura degli stands, visita aree esposizioni artigianali e degustazioni di baccalà e vini pregiati. Venerdì 9 giugno (ore 18) incontro con lo chef Giuseppe Daddio della scuola di cucina e pasticceria Dolce&Salato, seguirà alle 19 una tavola rotonda con dibattito sul baccalà con il giornalista enogastronomico de “Il Mattino” e del blog lucianopignatarowineblog, Luciano Pignataro, il sindaco di Caivano, Enzo Falco, lo chef “scellato” Antonio Peluso (nella foto) e Renato Rocco (Direttore de La Buona Tavola Magazine). Alle 21, invece, spazio alla musica con il cantanimautore Antonello Lacustika ed intrattenimento con il titoker Luca Il Sole di Notte. Per sabato 10 giugno il ricco cartellone propone (ore 21) la performance dei Bottari di Macerata Campania Pastellesse Song Group e domenica 11 giugno (ore 18) ci sarà l’evento spettacolo con GSKIANTO e dj-set, mentre alle 21 l’esibizione live con James The Panther Trio. Insomma davvero un appuntamento da non perdere!