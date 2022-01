La Campania e i buoni propositi per il 2022: si riparte dal cibo, secondo una ricerca di HelloFresh

A gennaio, si sa, è tempo di lasciarsi le feste alle spalle. Se da un lato riprendere la quotidianità può essere fonte di stress, allo stesso tempo è l’occasione per fare un bilancio dell’anno trascorso e pensare al futuro. Nel far fronte a questo duro rientro, quali sono i buoni propositi dei campani per il 2022? A rispondere ci pensa HelloFresh, il rivoluzionario servizio di box ricette a domicilio lanciato da metà ottobre in Italia e già leader affermato a livello globale che, con una survey condotta dall’istituto di ricerca Censuswide, ha indagato quali sono gli obiettivi che i campani si pongono per accogliere al meglio il nuovo anno.

L’anno nuovo comincia cucinando per chi si ama

Per la maggioranza degli intervistati il nuovo corso del 2022 parte dalla voglia di convivialità e dal desiderio di spendere più tempo con le persone care. Non ci sono dubbi che, per gli i campani, dedicarsi a chi si ama passa anche da piccoli gesti. Il 64% degli intervistati dichiara di voler migliorare le proprie abilità culinarie proprio per poter coccolare la famiglia o gli amici con un piatto preparato con le proprie mani in occasione dei pranzi domenicali. Infatti, secondo il 47% dei rispondenti, non c’è nulla che renda l’atmosfera più rilassata che condividere un pasto preparato a casa. Cucinare è anche una dimostrazione tangibile della cura ed attenzione che si hanno per le persone care, lo pensa il 50% dei rispondenti.

Anno nuovo vita nuova, anche in cucina

Sicuramente il nuovo anno è sinonimo di cambiamento e, per molti campani, le novità del 2022 riguarderanno la tavola. Se il 39% degli intervistati ammette di cucinare sempre le stesse ricette per mancanza di tempo o di ispirazione, anche nel fare la spesa, la voglia di provare cose nuove non manca! Infatti, il 72% dei campani si ritiene audace nel ricercare nuovi sapori e, per iniziare l’anno con creatività, il 62% vorrebbe sperimentare ricette con un twist innovativo; sempre il 62% non vede l’ora di provare ricette fusion con un tocco tradizionale.

Con l’anno nuovo la salute vien mangiando

Tra i buoni propositi per l’anno nuovo, per molti campani (il 37%), c’è l’immancabile desiderio di avere un’alimentazione più bilanciata, nonostante i mille impegni quotidiani. Dai dati emerge anche come gli campani siano sempre più attenti a cosa mettono nel piatto; non stupisce quindi che il 40% ponga in cima ai benefici di una cena preparata a casa proprio la possibilità di scegliere con cura ogni ingrediente, con un occhio di riguardo alla salute. Non solo, gli intervistati sarebbero disponibili ad allargare il portafogli per assicurarsi un regime alimentare più sano: qualità degli ingredienti (per il 55%) e freschezza (per il 43%) sono le principali motivazioni per le quali non avrebbero problemi a spendere di più.

Ma cosa mette i bastoni tra le ruote? La mancanza di organizzazione (per il 30%), di ispirazione (per il 27%) e di tempo (per il 26%) risultano essere i motivi principali per cui spesso si ricade in un’alimentazione ripetitiva e poco stimolante. «I nostri culinary expert studiano menù e ricette che variano stagionalmente per garantire non solo ispirazioni sempre nuove ma anche la possibilità di pianificare online menù settimanali di cene equilibrate, gustose, a base di cibi sempre freschi e di stagione da realizzare con semplicità. È possibile lasciarsi ispirare da 4 tipologie di menù disponibili: famiglia, carne e pesce, vegetariano e conta-calorie, per un’alimentazione bilanciata, mai banale e adatta alle esigenze di tutti. Un vero asso nella manica per cominciare il nuovo anno con un alleato in cucina che aiuti a mantenere i buoni propositi!», ha commentato Marine Faurie, managing director & chief marketing officer HelloFresh Italia.

Con HelloFresh basta creare un profilo sul sito o sull’app e, in pochi comodi click, sbizzarrirsi a mixare le ricette nella composizione della propria box settimanale…il gioco è fatto! Tra le proposte di HelloFresh non ci sono solo rivisitazioni stuzzicanti di classici italiani e ricette regionali, ma anche proposte di ispirazione internazionale, che danno la possibilità di espandere il repertorio culinario e scoprire nuovi sapori e gustarli. La scusa del “non c’è tempo!” non terrà più: il servizio di HelloFresh permette infatti di pianificare un menù settimanale personalizzato, programmare giorno e ora della consegna e ricevere tutto l'occorrente per cucinare piatti gustosi, vari e bilanciati. Verrà inviata direttamente a casa la box di ricette scelte, con tutti gli ingredienti pre-porzionati e le schede di preparazione illustrate in 6 semplici step, da eseguire in un tempo di medio di 30-40 minuti. Pratico, veloce, sano e gustoso: non ci sono scuse per non iniziare l’anno al meglio, insieme a HelloFresh!

HelloFresh

HelloFresh Se è un gruppo globale di soluzioni alimentari e l'azienda leader al mondo nel settore dei meal-kit. Il gruppo HelloFresh è composto da sei marchi che forniscono ai clienti cibo di alta qualità e ricette per diverse occasioni. L'azienda è stata fondata a Berlino nel novembre 2011 e opera negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio, Lussemburgo, Australia, Austria, Svizzera, Canada, Nuova Zelanda, Svezia, Francia, Danimarca e Norvegia. Nel secondo trimestre del 2021 HelloFresh ha consegnato 254 milioni di pasti e ha raggiunto 7,7 milioni di clienti attivi. HelloFresh si è quotata alla Borsa di Francoforte nel novembre 2017 ed è stata scambiata sul DAX (indice azionario tedesco) dal settembre 2020. HelloFresh ha uffici a New York, Berlino, Londra, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Parigi, Copenaghen e Milano.